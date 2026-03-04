Banca de desarrollo europea impulsa red transfronteriza de fibra óptica en México

Las instituciones PROPARCO, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo, y DEG, parte del grupo alemán KfW, han otorgado un financiamiento por 70 millones de dólares a C3ntro Telecom para consolidar la construcción del proyecto Tikva, un corredor transfronterizo de conectividad entre México y Estados Unidos.

El financiamiento está dirigido al desarrollo del tramo mexicano de una red de más de 3,000 kilómetros de fibra óptica que conectará Querétaro con Phoenix, Arizona, consolidando un eje estratégico entre uno de los principales hubs de centros de datos en México y el suroeste de Estados Unidos. El proyecto contempla 27 puntos de presencia en ocho ciudades de ambos países, fortaleciendo la capacidad de interconexión, redundancia y resiliencia de la infraestructura digital regional.

Se estima que esta red beneficiará a más de 27 millones de personas en alrededor de 300 municipios, incluidos aproximadamente 10 millones de habitantes en condiciones de vulnerabilidad o marginación digital, al ampliar el acceso a conectividad de alta capacidad. Además, su implementación y operación proyectan la generación de más de 1,500 empleos directos y cerca de 8,000 indirectos en los próximos años, impulsando también cadenas de valor locales vinculadas a la infraestructura tecnológica.

FOTO 2 Mapa de red. CORTESÍA

Mapa de cobertura.Cortesía

Infraestructura tecnológica de nueva generación

Desde el punto de vista tecnológico, la red Tikva está diseñada para soportar altas capacidades de transmisión, baja latencia y arquitectura redundante, elementos críticos para aplicaciones intensivas en datos como inteligencia artificial, cómputo en la nube, big data y servicios financieros digitales.

La infraestructura permitirá interconexiones directas entre centros de datos de hiperescala y operadores regionales, fortaleciendo la soberanía digital, la eficiencia energética en transmisión y la capacidad de escalar ancho de banda conforme crece la demanda derivada de industrias como semiconductores, manufactura avanzada y computación de alto desempeño.

Simon Masri, presidente y CEO de C3ntro Telecom, señaló que la operación representa “un hito estratégico para la infraestructura digital del país”, al fortalecer la conectividad troncal, reducir la brecha digital y elevar la competitividad de México en su transición hacia industrias como inteligencia artificial, semiconductores y computación avanzada.