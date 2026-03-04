Sheinbaum se reúne con integrantes del Consejo Nacional de Inversiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México.

La mandataria federal compartió a través de su cuenta de la red social X una imagen en la que se encuentra en Palacio Nacional acompañada por representantes de la iniciativa privada como el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes y el empresario Carlos Slim Helú.

Cabe recordar que dicho consejo fue creado junto con empresarias y empresarios mexicanos a inicios de diciembre del 2025 con objetivo de promover inversiones y ser un espacio de diálogo entre el sector privado y autoridades federales.

Tras su conformación, el consejo acordó realizar reuniones periódicas para evaluar, promover y supervisar las inversiones en infraestructura, energía, servicios y diversos sectores estratégicos.

Por parte del gabinete de Sheinbaum, en la reunión participaron la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, el secretario del Trabajo y Previsión Social Marath Bolaños y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

Además estuvo presente Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y Relocalización.

El objetivo del Plan México es consolidar un modelo de desarrollo con soberanía alimentaria y energética, impulsar la producción nacional y reforzar las capacidades tecnológicas y científicas del país.

Con esta estrategia que el gobierno federal ha estimado que podría incrementar en 15 puntos porcentuales del PIB la inversión de aquí al año 2030.

El encuentro con empresarios se da en un marco de creciente tensión geopolítica, luego de que a inicios de esta semana Estados Unidos e Israel han realizado ataques a Irán.