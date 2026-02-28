¿Qué pasará con el Mundial 2026 tras la violencia por la muerte de “El Mencho”?

La ola de violencia que sacudió a Jalisco y a una veintena de estados tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, encendió las alarmas a poco más de tres meses del arranque del Mundial 2026. Sin embargo, tanto el gobierno federal como la FIFA han reiterado que México mantiene su lugar como sede y que el torneo se celebrará conforme a lo previsto.

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que existen “todas las garantías” para que Guadalajara reciba los partidos programados en junio. “No hay ningún riesgo” para los aficionados, sostuvo en conferencia de prensa, al afirmar que la situación comenzó a normalizarse tras los bloqueos, incendios y ataques registrados el domingo.

Guadalajara, bajo la lupa

Guadalajara es una de las tres sedes mexicanas del Mundial, junto con Ciudad de México y Monterrey, y albergará cuatro partidos de fase de grupos. Además, será escenario del torneo de repesca intercontinental a finales de marzo.

La ciudad quedó paralizada tras el operativo militar en el que murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país.

Durante y después del despliegue se reportaron decenas de fallecidos entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes del cártel, además de bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos.

Pese a ello, el gobierno de Jalisco informó que las actividades económicas comenzaron a reactivarse y que las clases se reanudarían en los días siguientes.

El estado ya tenía previsto un reforzamiento tecnológico de seguridad rumbo al Mundial, con más cámaras de videovigilancia, drones y sistemas antidrones en la zona metropolitana, particularmente en los alrededores del Estadio Akron.

La postura de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dijo “muy tranquilo” con México como coanfitrión del torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y territorio mexicano.

Infantino aseguró que existe “confianza total” en el país y en sus autoridades, y confirmó que se mantiene comunicación constante con el gobierno federal. Más adelante, la propia Sheinbaum informó que un equipo de la FIFA viajará a México para revisar temas logísticos como seguridad y movilidad, una visita que, según explicó, forma parte de la planificación ordinaria rumbo al torneo.

Hasta ahora, no hay ningún anuncio oficial sobre la posible reubicación de partidos ni cambios en el calendario.

Impacto inmediato en otros eventos

La tensión sí tuvo efectos en competiciones deportivas locales. El fin de semana se suspendieron partidos de ligas nacionales en Jalisco y Querétaro, y la Copa Mundial de Clavados prevista en Zapopan fue cancelada por World Aquatics tras evaluaciones de seguridad y restricciones de viaje de algunas delegaciones.

El gobierno mexicano, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informó que busca alternativas para mantener ese evento en el país, incluso en otra sede.

En contraste, torneos profesionales de tenis como el ATP 500 de Acapulco y el WTA 500 de Mérida continuaron sin contratiempos, y la gira del trofeo del Mundial inició en Guadalajara bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

¿Está en riesgo el Mundial 2026 en México?

A 100 días del inicio del torneo, el mensaje oficial es claro: el Mundial 2026 no está en riesgo. Las tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) se mantienen firmes en el calendario, y las autoridades federales y estatales aseguran que trabajan coordinadamente para garantizar condiciones de seguridad.

No obstante, la violencia reciente reavivó el debate sobre la capacidad del país para blindar un evento de escala global en un contexto marcado por el crimen organizado y la crisis de desapariciones en estados como Jalisco.

Por ahora, la postura conjunta del gobierno mexicano y la FIFA es de respaldo y continuidad. El balón sigue programado para rodar en junio. La incógnita que persiste es si la tranquilidad prometida logrará consolidarse en los próximos meses, cuando millones de aficionados vuelvan la mirada hacia México.