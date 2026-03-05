Bolsa mexicana pierde casi 3% ante las preocupaciones por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México terminaron con fuertes caídas las negociaciones de este jueves. Los índices bursátiles locales retrocedieron, eliminando el repunte observado ayer, con los inversionistas nerviosos por las consecuencias económicas de la guerra contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 2.91% a 68,379.42 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 2.78% hasta 1,357.55 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, casi todos los valores cerraron con pérdidas. Destacaron las pérdidas de las mineras Industrias Peñoles, con 6.88% a 931.76 pesos, y Grupo México, con 5.59% a 201.05 pesos, además de Banco del Bajío, con 3.49% a 52.13 pesos.

Los inversionistas se muestran preocupados ante la posibilidad de que la guerra en Irán y sus consecuencias reducen el crecimiento de la economía mundial. En este contexto, China fijó su ⁠objetivo de crecimiento de 2026 ⁠entre 4.5% a 5%, frente al 5% alcanzado en 2025.