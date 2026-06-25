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Países Bajos vence 3-1 a Túnez y avanza como líder del Grupo F en el Mundial 2026
La escuadra de Ronald Koeman logró el triunfo que necesitaba para cerrar la primera fase en cabeza con siete puntos, superando a Japón (5), Suecia (4) y Túnez (0).
Países Bajos derrotó este jueves 3-1 a Túnez en Kansas City y aseguró el liderato del Grupo F del Mundial 2026, citándose en dieciseisavos de final con Marruecos en un duelo a disputar el lunes en Monterrey.
La escuadra de Ronald Koeman logró el triunfo que necesitaba para cerrar la primera fase en cabeza con siete puntos, superando a Japón (5), Suecia (4) y Túnez (0).
El duelo estuvo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, primera latinoamericana en pitar en una Copa del Mundo masculina.