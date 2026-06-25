Gobierno de San Luis Potosí garantiza presupuesto para el proceso electoral 2027

La Secretaría de Finanzas confirmó que ya existe previsión presupuestal para el proceso electoral 2027, en el marco de una planeación responsable de las finanzas públicas.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar las condiciones financieras necesarias para el fortalecimiento de la vida democrática en San Luis Potosí, la Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que se encuentra asegurada la disponibilidad de recursos para el desarrollo del proceso electoral 2027.

La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, explicó que como parte de la planeación responsable de las finanzas públicas, durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2026 ya se tiene contemplada una parte de los recursos que serán destinados al proceso electoral del próximo año, lo que permite avanzar sin límites y con orden en la programación presupuestal.

Asimismo, señaló que se espera que en el proyecto de presupuesto que presente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para el ejercicio 2027 se precise el monto total requerido para la organización y desarrollo del proceso electoral, a fin de integrarlo de manera puntual en la planeación financiera correspondiente. Destacó que el Gobierno del Estado mantiene finanzas sanas y una administración ordenada, lo que permite garantizar el adecuado desarrollo de los procesos democráticos, reflejando el cambio que se vive en una gestión transparente, responsable y comprometida con la democracia.