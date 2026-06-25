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Brasil anuncia que dos de sus nacionales murieron en terremotos en Venezuela
Los terremotos se sintieron la noche del miércoles en la región norte de Brasil, especialmente en las ciudades de Belém y Manaus, a unos 2,000 kilómetros de Caracas.
Brasil anunció este jueves el envío de ayuda a Venezuela tras los terremotos que dejan al menos 188 muertos, incluidos al menos dos brasileños.
Los potentes sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, derrumbaron decenas de edificios, causaron cortes eléctricos y pánico especialmente en Caracas y la región vecina de La Guaira.
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El presidente Luiz Inácio da Silva dijo que habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y anunció que enviará un hospital de campaña, además de 36 bomberos y varios técnicos en rescates y comunicaciones.
La ayuda será transportada en dos vuelos el viernes y el sábado, detalló el presidente de Brasil en la red social X.
Los terremotos se sintieron la noche del miércoles en la región norte de Brasil, especialmente en las ciudades de Belém y Manaus, a unos 2,000 kilómetros de Caracas. Sin embargo, no causaron daños ni víctimas del lado brasileño de la frontera, según el Servicio Geológico Brasileño (SGB).
México, Colombia y Estados Unidos, entre otros países de la región, ya han anunciado envíos de ayuda a Venezuela, que atiende a más de 1,500 heridos y busca entre los escombros a desaparecidos.