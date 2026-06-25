Brasil anuncia que dos de sus nacionales murieron en terremotos en Venezuela

Brasil anunció este jueves el envío de ayuda a Venezuela tras los terremotos que dejan al menos 188 muertos, incluidos al menos dos brasileños.

Los potentes sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, derrumbaron decenas de edificios, causaron cortes eléctricos y pánico especialmente en Caracas y la región vecina de La Guaira.

El presidente Luiz Inácio da Silva dijo que habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y anunció que enviará un hospital de campaña, además de 36 bomberos y varios técnicos en rescates y comunicaciones.

La ayuda será transportada en dos vuelos el viernes y el sábado, detalló el presidente de Brasil en la red social X.

Los terremotos se sintieron la noche del miércoles en la región norte de Brasil, especialmente en las ciudades de Belém y Manaus, a unos 2,000 kilómetros de Caracas. Sin embargo, no causaron daños ni víctimas del lado brasileño de la frontera, según el Servicio Geológico Brasileño (SGB).

México, Colombia y Estados Unidos, entre otros países de la región, ya han anunciado envíos de ayuda a Venezuela, que atiende a más de 1,500 heridos y busca entre los escombros a desaparecidos.