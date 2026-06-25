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Michelin anuncia el cierre de fábrica en EU con cerca de 1,200 empleados

La operación tendrá un costo de cerca de 250 millones de dólares en los próximos dos años.

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Foto: Archivo EE

AFP

El fabricante francés de neumáticos Michelin anunció este jueves el cierre para 2028 de su planta de BFGoodrich en Tuscaloosa, en Alabama, Estados Unidos, que emplea a unas 1,200 personas.

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Esta operación tendrá un costo de cerca de 220 millones de euros (250 millones de dólares) que se reflejarán en los resultados financieros consolidados de la empresa de 2026.

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