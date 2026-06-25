Michelin anuncia el cierre de fábrica en EU con cerca de 1,200 empleados

El fabricante francés de neumáticos Michelin anunció este jueves el cierre para 2028 de su planta de BFGoodrich en Tuscaloosa, en Alabama, Estados Unidos, que emplea a unas 1,200 personas.

Esta operación tendrá un costo de cerca de 220 millones de euros (250 millones de dólares) que se reflejarán en los resultados financieros consolidados de la empresa de 2026.