Audi y sindicato tendrán diez días más para negociar; emplazamiento a huelga, vence 26 de junio

Puebla, Pue. El Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México otorgó una prórroga de diez días al Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) para que logre un acuerdo dentro de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Este martes, el emplazamiento a huelga vencía a las 11:00 horas; sin embargo, luego de dos semanas de pláticas, no se alcanzaba un acuerdo sobre la petición del 20% de incremento salarial, así como la revisión de otras propuestas del sindicato.

Los directivos de la planta Audi en Puebla y la representación del Sitaudi acudieron este lunes a la Ciudad de México, para una audiencia presencial.

A través de una circular que envió el sindicato por WhatsApp a sus poco más de 4,000 basificados, se enteró de la decisión del juez federal laboral.

El sindicato encabezado por César Orta Briones, explicó que durante la comparecencia se desahogaron diferentes rubros de interés para la base.

Temas en discusión

Por tal motivo y con la intención de seguir discutiendo los puntos de divergencia y llegar a un acuerdo global, para someterlo a la votación de los sindicalizados, se aceptó la prórroga, que vence el 26 de junio, a las 11:00 horas.

Asimismo, el sindicato de Audi tiene en discusión con los directivos alemanes, dentro de la negociación, el tema de las utilidades, así como vales de despensa navideña que se acordaron en las asambleas.

No obstante, el sindicato ve complicada la negociación en la parte salarial por la baja en la inflación de 3.9%.

Asimismo, el sindicato pidió a los basificados laborar normal en Audi, mientras la Comisión Revisora trata de llegar a un acuerdo global.

Una vez que se tenga un acuerdo, este se someterá a votación entre los sindicalizados de Audi.

La planta alemana de la firma de los tres aros se encuentra en el municipio de San José Chiapa.

Antes de darse la prórroga, el sindicato de Audi mandó un rol de los días que debían hacer guardias los trabajadores, en caso de que se fueran a la huelga.

Por el momento, los trabajadores de Audi del primero y segundo turno trabajan de manera normal este lunes.