Retos logísticos y valores de contenido regional, entre las inquietudes de la industria queretana ante revisión del T-MEC

Querétaro, Qro. Previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), industriales y representantes de la iniciativa privada de Querétaro visualiza retos logísticos, como agilizar los cruces fronterizos, además de generar valores específicos de contenido regional, plantearon durante el foro de consulta sobre el T-MEC que se realizó en la entidad.

Un aspecto constante en el punto de vista del empresariado fue el de generar valores de contenido regional específicos, no sólo en la industria automotriz, también en ramas complementarias que no están consideradas actualmente, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero.

“Un punto que también vale la pena mencionar son los valores de contenido regional específicos, no sólo en la industria automotriz, también en industrias como puede ser la aeroespacial, como puede ser la textil, como pueden ser industrias complementarias que no están consideradas en el valor de contenido regional”, expresó.

Durante el foro también se abordaron temas relacionados con los recursos humanos, señalando la ventaja de tener un mecanismo de respuesta rápida ante conflictos laborales; asimismo plantearon considerar el contenido laboral de México, solicitando que se le tome en cuenta no sólo por aspectos salariales sino por el monto de productividad, precisó el secretario estatal en conferencia de prensa.

Respecto a los temas laborales, el coordinador del Corredor Económico del Bienestar en el Bajío, Salomón Rosas Ramírez, destacó que los tres países tienen economías asimétricas, pero añadió que la administración federal tiene el propósito de impulsar empleos mejor pagados y condiciones de derechos humanos en los centros laborales.

En el marco del foro los participantes también solicitaron acelerar los cruces fronterizos para los embarques, en ese sentido, digitalizar y agilizar las aduanas, agregó el coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Querétaro, César Gutiérrez Sánchez.

“Algunas de las solicitudes son agilizar los cruces fronterizos para los embarques, solicitan que se revise y se ponga a discusión la jornada laboral a 40 horas, (…) fortalecer el binomio gobierno-empresas, crear un subcomité trilateral del T-MEC; crear un portal con indicadores donde se pueda verificar el avance de las negociaciones; la ley de protección al informante en caso de denuncias de corrupción; política de incentivos para fortalecer el comercio”, compartió.

En el ámbito académico se propuso formar consorcios de investigación en sectores estratégicos, así como impulsar el desarrollo tecnológico, de semiconductores, entre otros puntos.

De igual manera enfatizaron sobre la revisión arancelaria tanto de exportaciones como de importaciones, es un tema que, junto con la logística y el contenido nacional, fueron recurrentes, acotó el presidente de Comce en Querétaro, Óscar Peralta Casares. Respecto a la política arancelaria del presidente Donald Trump y sus efectos sobre el tratado comercial, el industrial refirió que la relación comercial de las tres economías es más fuerte y continuará.

Hay optimismo de cara a la revisión

De cara a la revisión del tratado hay optimismo de llevar a buen puerto las negociaciones, planteó el director general de Apoyo Técnico de la Secretaría de Economía, Eugenio Govea Arcos.

“Desde la visión del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hay optimismo para sacar este proceso adelante, eso es lo más importante, queremos compartirles pues esa visión, no es la primera vez, el secretario Ebrard tiene experiencia en este tipo de negociaciones y las ha sacado adelante para bien de México y de los mexicanos”, declaró.

El directivo de la SE ahondó que la entidad tiene grandes oportunidades en el desarrollo de las industrias aeroespacial, logística, de data centers, de semiconductores, etcétera. Y añadió que la consulta previa a la revisión del tratado es inédita y el objetivo es llegar a todos los actores preponderantes de la economía nacional.

Consulta regional

En el marco de la consulta, actores industriales, empresariales, comerciales, académicos, sindicales y de servicios contestaron 58 encuestas. Al foro asistieron 80 representantes de cámaras, asociaciones, clústeres, industria, comercio, sindicatos y academia, hubo más de 15 posicionamiento de los diferentes sectores y se abordaron temas de 14 de los 34 capítulos del tratado.

Se realizaron propuestas sobre seis ejes: certidumbre y estabilidad regulatoria; facilitación aduanera y logística eficiente; desarrollo de proveedores y fortalecimiento de las pymes; innovación, electromovilidad y talento especializado; transparencia, gobernanza y cumplimiento; sostenibilidad, energía y transición verde.

El director de Coordinación Territorial de Trámites y Servicios, Marlon Martínez Pérez, explicó que el objetivo es hacer una consulta pública nacional y regional para llevar el resultado a las mesas de revisión del T-MEC que se realizarán en el 2026; actualmente han instalado tres foros (Guerrero, Tlaxcala y Querétaro), previó que este mes concluya el ejercicio en las 32 entidades.