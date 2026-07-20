Querétaro presenta su ecosistema aeroespacial en la feria de Farnborough

Querétaro, Qro. Al concentrar a uno de los principales polos de la industria aeroespacial mexicana, el estado de Querétaro participa en el Farnborough International Airshow (FIA), feria aeroespacial que se realiza del 20 al 24 de julio en Inglaterra.

La céntrica entidad forma parte del pabellón de México que se instaló para proyectar al país como un destino para la industria y fomentar la cooperación internacional.

Durante el primer día de actividades, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo encuentros con empresarios para promover al estado y exponer ventajas como la formación de personal especializado, la cadena de suministro y el ambiente de negocios para invertir.

Farnborough International Airshow.Foto EE: Cortesía

La feria reúne a delegaciones comerciales, militares y espaciales, así como a líderes de la industria que presentan sus avances. En la edición del 2024 recibió 423 delegaciones, 1,427 expositores de 41 países y 100,358 visitantes.

En el día inaugural, la misión queretana se reunió con directivos de la empresa española ITP Aero, donde hablaron del plan de inversión por 100 millones de pesos para la modernización y ampliación de la celda de pruebas que opera en Querétaro, es la única en Latinoamérica. El proyecto de expansión suma 38 puestos de trabajo, de acuerdo con información de la Sedesu.

A principios de junio la empresa inauguró la modernización y ampliación de una celda, también instaló una nueva sala de formación, una sala de exhibición y un sistema de nuevos paneles solares.

La compañía inició actividades en Querétaro en 1998, fue la primera firma aeronáutica en instalarse en el estado. En este tiempo ha evolucionado de realizar mantenimiento de motores aeronáuticos a incorporar ingeniería, manufactura de componentes de alta precisión, ensamble, pruebas y servicios MRO.

Presencia de la industria

De acuerdo con el Aeroclúster de Querétaro la industria local ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años; se proyecta que este año crezca alrededor del 14%, en línea con el avance del año anterior.

Querétaro ha destacado como uno de los principales atrayentes de inversión extranjera directa (IED) en la industria aeroespacial; nada más en el primer trimestre del 2026 atrajo 17% de la IED del rubro, fue el tercer estado con más capitales, expone la Secretaría de Economía.

En ese periodo el país captó 133 millones de dólares de inversión extranjera en la industria, principalmente de Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido.