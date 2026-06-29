Inhabilitan a extitular de aduana Lázaro Cárdenas por no declarar 1.5 millones de pesos

Jaime Nova Palma, exadministrador de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue inhabilitado por un año por cometer una falta grave, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

El funcionario del gobierno federal, precisó la dependencia, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial por ocultar 1.5 millones de pesos.

Mediante comunicado de prensa, la SABG detalló que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (FJA) impuso la siguiente sanción:

“Inhabilitación de un año a Jaime N., exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532,452 pesos, que no fueron explicables ni justificables”.

La investigación correspondiente, realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de la SABG, permitió demostrar que el exservidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cometió una infracción grave.

El exfuncionario sancionado tiene derecho a impugnar.

Pierden caso

Nova Palma es uno de los 32 administradores de aduanas, de 49 que hay en México, que el SAT removió de sus cargos en abril de 2021 por posible corrupción.

El 16 de marzo de 2023, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción federal logró que un juez dictara vinculación a proceso en contra de Nova Palma debido a acciones que permitieron que, en marzo del 2020, un buque que presuntamente transportaba más de 2 millones de litros de combustible fuera importado ilegalmente de EU a México sin pagar impuestos.

Por carecer de firma electrónica e impugnar el fallo por la vía equivocada, el Ministerio Público Federal perdió el caso de un subsidio supuestamente ilegal de más de 12 millones de pesos contra Nova.