Puebla tiene 300 empresas certificadas con el sello Hecho en México

Puebla, Pue. Empresas de alimentos, autopartes y textiles están entre las 300 de Puebla que lograron el sello Hecho en México del gobierno federal que maneja la Secretaría de Economía, cuyo programa lanzó en mayo.

Juan Carlos Natale López, coordinador regional del Centro Golfo de México y Estatal, comentó que esa cantidad de empresas certificadas es un indicador de que tienen interés por buscar otros mercados en el extranjero o crecer en el interior de la República.

Entre las 300 empresas con el distintivo se encuentran Italian Coffee, La Zarza, Café Colibrí y McCarthy´s. Asimismo, figuran Irish Pub, Pintumex, Titán, Manzanita Zacatlán y Zacua, la primera armadora mexicana de autos eléctricos.

Destacó que las empresas locales que busquen certificarse podrán acceder a incentivos fiscales, facilidades aduaneras y mejores oportunidades de exportación dentro del marco del T-MEC y otros tratados internacionales.

Explicó que el distintivo “Hecho en México” no solo representa un símbolo de calidad y orgullo, sino también una ventaja competitiva.

Vigencia del sello Hecho en México

Recordó que la certificación tiene una vigencia de cinco años, aunado a que será gratuito su trámite y mediante un proceso accesible, siempre y cuando el solicitante cumpla con los lineamientos.

Comentó que las 300 empresas obtuvieron el sello distintivo, porque sus productos están fabricados, manufacturados o ensamblados en México, utilizando insumos nacionales o con manufactura realizada en el país.

Asimismo, las empresas deben implementar acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Es una iniciativa que impulsará el consumo interno, fortalece la identidad y abre oportunidades en mercados internacionales”, resaltó.

Natale López dijo que tan solo en el municipio de Puebla hay 125 empresas instaladas y que están catalogadas como Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) que tienen exportaciones de manera regular y con volúmenes grandes.

Sin embargo, recalcó que el universo es de 100,000 unidades económicas en la Angelópolis, por lo que es una cifra muy pequeña de empresas exportadoras.