Puebla instala Comité Promotor de Inversiones para Polo de Desarrollo para el Bienestar

Puebla, Pue. Para la consolidación del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Puebla, se instaló este miércoles el Comité Promotor de Inversiones, el cual revisará el catálogo de 15 posibles empresas que llegarán con ese programa impulsado por el gobierno federal.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) local, Víctor Gabriel Chedraui, detalló que Puebla trabaja en su Plan de Competitividad Estatal, el cual es importante para tener ejes transversales que detonen la economía a través de fortalecer las cadenas de valor en la industria.

Además, dijo, servirá de hoja de ruta para orientar inversiones en sectores clave como manufactura avanzada, agroindustria, semiconductores y movilidad.

Reiteró que este Comité Promotor de Inversiones permitirá insertar a Puebla en cadenas de valor globales para priorizar la justicia social. Así como la inclusión productiva y el desarrollo sustentable.

El polo de desarrollo que estará en Puebla, se ubica en la “Capital de la Tecnología y Sostenibilidad”, antes “Ciudad Modelo” en el municipio de San José Chiapa, donde está la armadora automotriz AUDI.

Gabriel Chedraui indicó que en el polo de desarrollo económico declarado para la entidad, se planea articular y coordinar el funcionamiento de siete parques industriales, a fin de potenciar al estado, con nuevas inversiones privadas.

Reiteró que Puebla tiene 600 hectáreas pararecibir nuevas inversiones, de las que 300 están en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, antes Ciudad Modelo, donde se tendrá una subestación de energía, con un costo superior a los 178 millones de pesos, de la cual se inició su construcción.

En tanto, el coordinador del Comité Promotor de Inversiones, Eugenio Govea Arcos, señaló que busca crear puentes de comunicación eficaces entre gobierno, sector privado y sociedad. Lo anterior, para traducir las estrategias nacionales en acciones regionales.

Añadió que la instalación del comité en Puebla representa el compromiso de bajar el discurso económico a resultados palpables.

En su intervención, el coordinador nacional de Corredores Económicos del Bienestar, Carlos Alfonso Candelaria López, destacó que el Plan México tiene como meta elevar la producción nacional.

Además de impulsar el consumo de lo hecho en México, fomentar exportaciones con valor agregado y atraer inversiones sustentables.

Informó que tienen registrados más de 2,000 proyectos de inversión por un valor superior a 300,000 millones de dólares, entre ellos, una inversión significativa de Grupo Bimbo en Puebla.