Promueven a Puebla como destino para bodas

Puebla, Puebla. El municipio de Puebla será promovido como destino de bodas, para que parejas de estados cercanos decidan hacer sus eventos aquí sobre otros sitios turísticos, ya que se tienen desde haciendas y hoteles con arquitectura histórica, hasta iglesias emblemáticas.

Carlos Huerta, director de Turismo, destacó que han notado que parejas de entidades vecinas comienzan a apartar lugares para hacer sus bodas, lo cual han notado desde hace un año.

Indicó que la organización de una boda trae beneficios económicos en muchos rubros no solo para los que rentan sus inmuebles, sino también para proveedores de banquetes, meseros y música.

Ante ello, dijo que el ayuntamiento poblano trabaja en fortalecer la promoción en ciudades de la zona centro. Al tiempo, mencionó que en promedio se hacen ocho bodas de parejas foráneas, cantidad que buscan incrementar en este 2026.

Indicó que la derrama económica puede ser de un millón de pesos, por la llegada de familias y otros invitados para participar de la celebración, quienes rentarán habitaciones y pueden aprovechar su corta estancia para conocer la Angelópolis.

“Por ejemplo, de Tlaxcala y Ciudad de México, hemos tenido parejas que conocieron Puebla y después regresan para casarse, lo cual es bueno, porque los ponemos en contacto con proveedores para la realización de sus fiestas”, ahondó.

Oferta de sitios para fiestas

Indicó que la capital poblana tiene muchos inmuebles de tipo colonial, en los cuales hay salones para hacer bodas para más de 100 invitados.

Sobre las iglesias, dijo que hay de donde escoger, sólo el asunto es apartar fechas, porque en algunas se debe hacer con un año de anticipación debido a la alta demanda.

Puntualizó que, por fortuna, hay muchas iglesias en el centro histórico de Puebla, pero la mayoría quiere las más populares y eso, lo toman en cuenta las parejas para planear sus eventos.

Ante ello, consideró que se debe promover otras iglesias de la Angelópolis, ya que así las parejas foráneas pueden tener otras opciones para cumplir sus ceremonias religiosas.