Crece la derrama económica por turismo de romance en Querétaro

Querétaro, Qro. En el último año el turismo de romance generó una derrama económica de 5,400 millones de pesos en Querétaro, precisó la secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado.

Esa derrama implicó un crecimiento de 80% respecto al periodo previo, puntualizó al informar cifras correspondientes al cuarto año de la administración estatal.

Al año, Querétaro es el destino de 3,000 bodas que posicionan al estado como el segundo sitio a nivel mundial, aseguró la secretaria, al precisar que el primer lugar es Jamaica con 6,000 bodas anuales, el doble de las que se realizan en la entidad mexicana. Por el número de bodas, añadió, la entidad registró un crecimiento de 66 por ciento.

“Como destino, Querétaro es el segundo lugar mundial después de Jamaica, con 3,000 bodas que se generan como destino, este es un dato … aquí tenemos un incremento del 66% en bodas en el estado. (Son) 5,400 millones de pesos de derrama económica, un incremento de 80% en derrama económica general. El primer lugar lo tiene Jamaica con 6,000 bodas y después está Querétaro”, declaró.

En este contexto recordó que en septiembre la entidad fue sede del Congreso de Bodas y Eventos Sustentables LAT 2025.

En Querétaro operan alrededor de 200 proveedores de la industria turística, de bodas y de eventos, para dar soporte al turismo de romance; también integra un circuito de 80 haciendas, viñedos y jardines.

Algunas de las características que distinguen a Querétaro como destino para el turismo de romance, son los Pueblos Mágicos, escenarios naturales, centros históricos, entre otros, de acuerdo con la dependencia estatal.

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal precisa que el turismo de romance abarca no solamente bodas destino, también, ceremonias de compromiso, lunas de miel, despedidas de solteros, aniversarios, renovación de votos, segundas nupcias, entre otras actividades.

El turismo de romance es uno de los nichos que integran la actividad turística del estado, traduciéndose en demanda de servicios; se trata de uno de los segmentos con mayor crecimiento a nivel local.

En general, en los últimos cuatro años la actividad turística propició una derrama económica de 103,000 millones de pesos en la entidad. Durante ese lapso, ingresaron al estado 74 millones de viajeros y la ocupación hotelera fue de 64%, precisa información de la secretaría estatal.