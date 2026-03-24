Puebla mejorará su aeropuerto para abrir nuevas rutas, sobre todo a China

Puebla, Pue. El gobierno del estado, la Secretaría de Turismo federal y Grupo Mundo Maya trabajan en un proyecto de remodelación del Aeropuerto Internacional de Puebla (AIP) para mejorar su operación, que incluye ampliar la sala de espera por el interés de tener más vuelos nacionales e internacionales, uno de ellos con China.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), Víctor Gabriel Chedraui, comentó que se hará una fuerte inversión este año para la terminal Hermanos Serdán, ubicada en el municipio de Huejotzingo, a fin de elevar la calidad de los servicios que merecen los usuarios.

Mencionó que estos trabajos entre el gobierno de Puebla y la federación permitirán posicionar a la entidad como un destino importante a nivel nacional e internacional, lo que contribuye a una mayor derrama económica.

Puntualizó que la inversión está sujeta al proyecto que se tenga, por lo que en su momento el gobernador Alejandro Armenta Mier hará el anuncio junto a la secretaria de Turismo (Sectur) federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el Grupo Mundo Maya que opera el aeropuerto.

Asimismo, reveló que el mandatario poblano recibió una invitación de la Sectur para hacer una gira por Shanghái, China, en busca de inversiones en el sector económico, pero también promover a Puebla para atraer más turistas de ese país con un vuelo directo.

Comentó que esa ruta se podría cubrir con la conexión China-Tijuana para hacer escala y conectarse con Puebla, el cual es viable.

AIP, con 12 vuelos actuales

Gabriel Chedraui recordó que trabajan en sumar 12 nuevas rutas nacionales e internacionales, a las 12 que se tienen en el AIP. Las aerolíneas que operan actualmente son Viva Aerobus, United Airlines y Volaris.

Asimismo, el titular de la SEDETRA mencionó que solo el 10% de la capacidad del aeropuerto es utilizada, por eso se tiene que incrementar la actividad con la inversión.

Informó que, en el caso de los terrenos que están invadidos, serán revisados, ya que no tienen la cifra exacta.

Por último, mencionó que pronto habrá buenas noticias sobre la propuesta de que la terminal aérea “Hermanos Serdán” sea utilizada como un punto de carga. Y es que, con lo que se tiene, puede ampliarse más la capacidad en una primera instancia.