Canirac se opone al comercio informal en centro de Puebla

Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) respaldó la aplicación de operativos para evitar que vendedores ambulantes se instalen en calles del Centro Histórico.

José Juan Sánchez Martínez, presidente del organismo, reiteró que los negocios informales “representan una competencia desleal” para los comercios establecidos, por lo que no debe darse negociación alguna para otorgar espacios en el primer cuadro de la ciudad.

Puntualizó que están conscientes de las necesidades económicas sociales, pero “es innegable que los negocios informales representan una competencia para quienes sí pagan renta, servicios, impuestos y salarios”.

En ese sentido, afirmó que las autoridades municipales deben escuchar las voces de sectores como empresas y academia, para aplicar soluciones en cuanto a la ocupación laboral de las personas que salen a las calles a buscar el sustento familiar.

Asimismo, dijo que hay la disposición de trabajar estrategias para que las personas dedicadas al comercio informal puedan tener empleos en la formalidad, así como que los operativos se hagan con respeto a los derechos humanos y que se priorice el diálogo.

Sin embargo, Sánchez Martínez reiteró que es momento de no dar un paso hacia atrás y permitir que el ambulantaje comercial regrese al “corazón de la ciudad” como toleraron ayuntamientos pasados pese a la demanda de locatarios de la zona.

Evitar mala imagen

Refirió que en la administración municipal pasada se acrecentó la informalidad, lo cual generaba una mala imagen con el turismo.

En este contexto, recordó que las pérdidas económicas cayeron 30% para los restaurantes, mientras negocios de comida en la calle seguían ganando con la tolerancia de las autoridades municipales.

Por ello, consideró que no debe haber apertura para negociar entre el ayuntamiento poblano y las organizaciones de vendedores informales sobre regresar a la zona centro.

Indicó que hay locales disponibles para rentar en el Centro Histórico, los cuales oscilan entre 15,000 y 30,000 pesos al mes, montos que en la actualidad están pagando restauranteros.

En este sentido, consideró injusto que, mientras sus socios pagan esas cantidades altas, en tanto, los vendedores ambulantes quieran apropiarse de las calles para lucrar sin contribuir a las arcas del municipio.