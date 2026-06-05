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Minera Frisco reanuda operaciones en Sonora y Baja California
Minera Frisco informó que las dos minas en las que retomó su actividad, a través de su subsidiaria Minera Real de Ángeles, están en Sonora y Baja California.
La empresa mexicana Minera Frisco anunció el viernes la reanudación de operaciones en dos unidades en el norte del país e informó que espera iniciar actividades en otra a fines de año.
Minera Frisco informó, en un comunicado a la bolsa local, que las dos minas en las que retomó su actividad, a través de su subsidiaria Minera Real de Ángeles, están en Sonora y Baja California.
La unidad de Sonora produce cátodos de cobre y la de Baja California está dedicada a la extracción de oro y plata.
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A través de otra subsidiaria, Ocampo Mining, Minera Frisco iniciará operaciones hacia finales de año de una tercera unidad en el estado Durango, con el foco principal en la producción de plata, añadió el comunicado.