Minera Frisco reanuda operaciones en Sonora y Baja California

La ⁠empresa mexicana Minera Frisco anunció el viernes la reanudación ⁠de operaciones en dos unidades ⁠en el norte del país e informó que espera iniciar actividades en otra a fines de año.

Minera Frisco informó, en un comunicado a la bolsa local, que las dos minas en las que retomó su actividad, a través de su subsidiaria Minera Real de Ángeles, están en Sonora y Baja California.

La unidad de Sonora produce cátodos de cobre y la de ⁠Baja California está ⁠dedicada a ⁠la extracción de oro y plata.

A ⁠través de otra subsidiaria, Ocampo Mining, Minera Frisco iniciará operaciones hacia finales de año de una tercera unidad en el estado Durango, con el foco ⁠principal en la producción de plata, añadió el comunicado.