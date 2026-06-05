Sismo con epicentro en Guerrero se siente en la CDMX, ¿por qué no sonó la Alerta Sísmica?

El Sismológico Nacional reportó un sismo magnitud 5.2 con epicentro localizado 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero, sin embargo, no se activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.

El movimiento telúrico que de manera preliminar habían reportado que fue de magnitud 5.6 se registró en punto de las 14:55 horas (tiempo local) de este viernes 5 de junio.

A través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó que mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales de protección civil para realizar una evaluación preliminar de la zona donde se percibió el sismo.

En tanto, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina dijo que no se espera la generación de variaciones del nivel del mar.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

La titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Vilma Urzúa Venegas, explicó a través de su cuenta de la red social X que la Alerta Sísmica no se activó ante el sismo registrado esta tarde debido a que el epicentro se localizó a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México y no superó la magnitud 6.0.

La funcionaria también reportó que la dependencia a su cargo estableció comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías de la capital del país.

"Al momento, no se reportan incidentes por el sismo", dijo Urzúa.

(Información en proceso...)