De himno mundialero a trincheras de género

El lanzamiento de "La Niña Futbolista", canción interpretada por Julieta Venegas como parte de las actividades del Gobierno de México rumbo al Mundial 2026, generó una reacción inmediata y polarizada en redes sociales. Un análisis de 225 publicaciones únicas entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2026 en X (Twitter) revela que, si bien la mayoría de los posts fueron positivos o neutrales en volumen, el rechazo concentró el 79% de todas las interacciones del período. El día del lanzamiento, coincidente con la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, registró el mayor número de publicaciones, confirmando que la polémica nació en el momento mismo de la presentación oficial y no como consecuencia de una discusión acumulada.

La narrativa crítica se articuló en cuatro ejes principales: el cuestionamiento a la calidad musical de la canción por considerarla "lenta y sin energía mundialera"; el rechazo a la inclusión de un mensaje feminista en un torneo de fútbol varonil; la acusación de propaganda gubernamental financiada con recursos públicos; y el señalamiento a la falta de originalidad, dado que la pieza es una versión de un tema de Los Patita de Perro de 2003 y no una composición nueva. Este último argumento, impulsado por voces con credibilidad periodística, resultó el más difícil de contrarrestar por tratarse de un hecho verificable. En conjunto, apenas cuatro cuentas individuales — ninguna de ellas, medio de comunicación — fueron responsables de más de 18,000 interacciones, evidenciando que la conversación negativa fue liderada por usuarios orgánicos, no por medios.

El hallazgo más inesperado del análisis fue que el contenido con mayor alcance de todo el período no fue una crítica ideológica ni política, sino un post de humor. La pregunta "¿No vi a Tatiana Flores en el video?" acumuló 15,899 interacciones, superando a cualquier otro mensaje en el dataset. La referencia es clave para entender su eficacia: Tatiana es la animadora infantil mexicana más icónica de los años 90, cuya imagen está asociada a canciones dulces, colores brillantes y mensajes para niños. Con siete palabras y sin insultar a nadie, el post sugería que la canción de Venegas pertenecía a ese universo y no al de un himno mundialero — una comparación que cualquier mexicano mayor de 30 años decodifica de forma instantánea. Este dato ilustra un patrón recurrente en la conversación digital: el humor y la referencia cultural popular amplifican una polémica con mayor eficacia que la indignación, y banalizan el objeto criticado de una forma que ninguna respuesta institucional puede revertir fácilmente.

La respuesta pública de Venegas el 1 de junio no generó un repunte positivo en las métricas de engagement. Tal vez, porque la discusión trasciende a la artista, a la calidad musical de su canción o a su potencial para convertirse en un himno mundialero. Lo que parece estar en juego, en realidad, es una disputa simbólica.

Desde una perspectiva histórica, no debería sorprendernos. Durante siglos, el deporte fue concebido como un espacio masculino. La fortaleza física, la competencia y la exhibición pública del cuerpo fueron asociadas a ideales de masculinidad, mientras que a las mujeres se les reservaban virtudes compatibles con la delicadeza, la contención o el ámbito doméstico. Si se fomentaba la actividad física entre ellas, se esperaba que ésta se orientara a desarrollar su gracia, elegancia y suavidad.

La incorporación femenina a disciplinas deportivas ha sido una conquista gradual y muchas veces resistida. Basta recordar que las mujeres fueron excluidas de los primeros Juegos Olímpicos modernos, hace sólo un poco más de un siglo. Desde entonces, poco a poco, las puertas se abrieron para ellas en disciplinas como el atletismo, la esgrima y el tenis, pero otras actividades consideradas más rudas, agitadas o de mayor contacto, como el boxeo o el fútbol, continuaron en terreno masculino y mantuvieron para ellas, obstáculos institucionales y culturales durante gran parte del siglo XX.

En ese contexto, iniciativas que buscan visibilizar a las niñas futbolistas son lógicamente valoradas por quienes trabajan por ampliar referentes y oportunidades para las mujeres en los deportes. Pero los avances culturales rara vez se consolidan mediante decretos, campañas o intervenciones simbólicas, sobre todo cuando, a ojos de muchos, parecen forzadas. La historia muestra que los cambios duraderos son los que logran arraigarse en prácticas sociales efectivas y en adhesiones genuinas.

Quizás por eso la discusión se polarizó rápidamente. Para algunos, la canción representa un gesto de inclusión, pero para otros, constituye una intervención ideológica artificial. Ambas lecturas revelan sensibilidades contemporáneas respecto del feminismo, la identidad y el uso de los espacios públicos para promover determinadas agendas. Finalmente, estas reacciones demuestran que el deporte continúa siendo un terreno donde se negocian significados culturales mucho más amplios que el resultado de un partido.

*Los autores son académicos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.