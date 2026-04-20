Nutrida delegación del Caribe mexicano asistirá al Tianguis Turístico

Cancún, Roo.- Del 27 al 30 de abril, el Caribe Mexicano asistirá al Tianguis Turístico de México con una delegación de 36 empresas que presentarán la oferta de cara al Mundial de Futbol.

Andrés Martínez Reynoso, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, adelantó que tienen ya reuniones pactadas con aerolíneas para reforzar la conectividad, principalmente desde Sudamérica, que se espera sea la región que más aficionados movilice hacia las ciudades sede de los partidos de la Copa del Mundo.

También habrá reuniones con compañías estadounidenses, con las que se revisarán los contratos de vuelos para la segunda mitad del año, luego de una primera revisión a inicios de año en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de España.

“Evaluamos en qué están, qué adaptamos, ya con miras hacia el Mundial y que tendremos mucha afluencia desde Brasil, Argentina y Colombia, con quienes tenemos mucha conectividad”.

Anunció además que en verano se reactiva la conectividad con Europa, otra región que desplazará a gran número de aficionados.

“En verano tendremos vuelos dese Italia, República Checa, Polonia, además de los vuelos regulares desde las principales ciudades como lo son Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos que todos ellos tienen selecciones con una afición muy grande”.

Se buscará que los vuelos con los que ya se cuentan incrementen sus frecuencias hacia Cancún, haciendo valer la condición del Caribe mexicano como único destino con conexión hacia las 16 sedes de los partidos mundialista.

El objetivo es posicionar a Quintana Roo como un hub estratégico de conectividad, hospedaje y servicios turísticos en el contexto del evento deportivo más importante del mundo.

Para ello se delineó el sello y eslogan Stopover In Cancún (Pernocta en Cancún), que hace énfasis en esta posibilidad de que los aficionados puedan asistir al Mundial, pero hospedados en algún resort del Caribe mexicano.