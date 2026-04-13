Tianguis Turístico tiene ya 30,000 citas de negocio pactadas

Acapulco, Gro. Acapulco está listo para celebrar la edición 50 del Tianguis Turístico de México con una nueva imagen que se debe vivir directamente, asegura la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, tras un recorrido por el puerto el viernes pasado, dos semanas antes de que inicie el encuentro que ya tiene pactadas 30,000 citas de negocios y se prevé la asistencia de unas 8,000 personas de México y el exterior.

Su par en Guerrero, Simón Quiñones, impulsa con gusto por estos días la frase: El tianguis regresa a casa.

Con la itinerancia vigente, el encuentro vuelve cada dos años y el de 2026 se quiere celebrar en grande porque Acapulco está de pie con el apoyo para mejorar la infraestructura que ha dado el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonatur), desde el sector público, y el entusiasmo de los empresarios con sus inversiones.

El paso de los huracanes Otis (2023) y John (2024) causaron graves daños y ahora ya cuentan con 17,000 habitaciones disponibles en 310 hoteles. El funcionario local explica con seguridad que poco más de 86% de la infraestructura hotelera está recuperada y esa es una buena noticia para el destino por sus efectos económicos.

Para festejar cinco décadas del icónico tianguis, entre otras cosas, se presentará un libro de la historia de las ediciones previas, se emitirá un timbre postal (en el recinto ferial habrá postales de viaje con el mensaje “Donde el viaje comenzó” que se repartirán gratuitamente para enviarlas desde el recinto ferial: Mundo Imperial) y una exposición fotográfica sin precedente.

Además, habrá algarabía, música, comida, artesanías, aglomeraciones y conversaciones amables, como en todo tianguis.

En una pausa de su recorrido, Josefina Rodríguez, ofreció una conferencia de prensa para hablar del evento. Ahí compartió: Un tianguis genera en Acapulco más de 1,100 millones de pesos de derrama económica en los días que estamos.

A esa cifra habrá que sumar los negocios nacionales e internacionales que se concreten.

Con algunas de estas razones en la mente, las personas vinculadas con la actividad turística desde sus diferentes aspectos quieren estar presentes y se alistan desde meses antes. Ahora se sabe que el deseo va más allá de nuestras fronteras.

En un 2026 mundialista y de fútbol, Colombia es el país invitado.

“Ellos no pidieron venir porque además su selección jugará acá. Es momento de empezar a atender a los mercados nuevos y hay mucha conectividad aérea entre los dos países”, compartió la secretaria de Turismo que está invitada para participar la mañana de este 13 de abril en la conferencia desde Palacio Nacional y hablar de los resultados del vacacional de Semana Santa.

El pabellón de Colombia (tercer emisor de turistas a México) estará junto a los de Guerrero, Cdmx, Tlaxcala, Veracruz, Volaris y Aeroméxico.