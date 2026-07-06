Trump confirma que pidió a Infantino que revisara falta que generó tarjeta roja a Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que pidió al jefe de ⁠la FIFA, Gianni Infantino, que revisara ⁠la falta sancionada con tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, ya que no consideraba justa la infracción señalada por el "horrible" árbitro.

"Lo único que ​hice fue pedir una revisión, porque no creía que fuera falta", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de ‌la Casa ​Blanca.

Esta medida sin precedentes ha puesto el proceso disciplinario de la FIFA en el punto de mira mundial y ha provocado una airada respuesta por parte de Bélgica, que se enfrentará a Estados Unidos más tarde en el día por un puesto en cuartos de final.

Trump afirmó que el incidente por el que Balogun recibió la tarjeta roja no fue más que un choque entre dos deportistas y cuestionó la imparcialidad del árbitro que señaló ⁠la falta.

"Vi la jugada", afirmó ⁠Trump. "Eso no fue falta. ⁠Ni siquiera fue una infracción. Fueron dos chicos corriendo a toda ⁠velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí".

Según indicó, la FIFA tomó una "decisión realmente brillante" al anular la tarjeta roja. "Creo que la decisión del árbitro fue horrible", añadió.

Trump explicó que lo único que hizo fue solicitar una revisión. "No les dije qué tenían que hacer. No puedo decirles qué ⁠tienen que hacer", señaló. Asimismo, dijo que es importante para la selección estadounidense contar con sus mejores jugadores sobre el terreno de juego.