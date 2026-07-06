Peso mexicano cae levemente ante avance del dólar; espera minutas de la Fed y el Banxico

El peso mexicano se deprecia levemente frente al dólar en este inicio de semana. La divisa local cede un poco de terreno ante un avance ⁠global del billete verde, mientras los operadores vigilan las noticias sobre la guerra en Oriente Medio y esperan varios indicadores clave.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4874 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4774 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ligera pérdida de un centavo, equivalente a 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4997 unidades y un nivel mínimo de 17.4633. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, sube 0.23% hasta 101.08 puntos.

"Hoy, el peso se alinea con la mayoría de las divisas de economías emergentes que ceden ante la recuperación del dólar y una mayor demanda de refugio. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.43 y 17.53 respectivamente", dijo Monex Grupo Financiero ⁠en un reporte.

Se espera información clave

Esta semana está prevista la publicación de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal, tras el alivio de las apuestas por alzas de tasas este año. También será relevante el acta de la reunión de política monetaria del Banco de México.

"En el caso de la Reserva Federal, evaluaremos la discusión sobre el balance de riesgos para el empleo y la inflación tras el tono relativamente hawkish del nuevo presidente, Kevin Warsh, en la conferencia de prensa", dijeron en una nota analistas de Grupo Financiero Banorte.

Sobre las minutas del Banxico, explicaron que la clave estará el sesgo relativo de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Además, en México se espera el dato de inflación de junio, que estimaron en -0.16% mensual, 3.48% anual, y en 0.36% para la subyacente.