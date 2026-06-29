Copa Mundial 2026 supera las expectativas de derrama económica en la Ciudad de México

Se calcula que el Mundial de Fútbol 2026 ha superado todas las proyecciones económicas en la Ciudad de México, y la consolidó como “la capital del festejo”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, quien adelantó que la derrama económica alcanzará cientos de miles de millones de pesos, con cifras oficiales que se darán a conocer al término del torneo.

"Estamos felices, lo que les puedo decir es que va a ser el mejor mes del año", declaró “la Ciudad de México ya tiene grandes meses, tenemos fin de año, la Fórmula 1, Semana Santa, pero este Mundial ha roto todas las expectativas económicas que teníamos”.

La ocupación hotelera es uno de los indicadores más positivos, con un promedio del 80% en toda la ciudad y zonas con el 100% de ocupación. “Las ventas en comercios se han duplicado, no solo en consumibles sino también en electrodomésticos y pantallas, lo que refleja el impacto generalizado en la economía local”

Los festivales futboleros organizados por el gobierno capitalino son un factor relevante “solo en el Zócalo se registró la asistencia de más de un millón de personas”, mientras que en el Ángel de la Independencia más de 800,000 personas “se congregaron para festejar, consumir y recorrer la ciudad”.

Alistan más festivales

En el operativo para el partido de México contra Ecuador, el día de mañana, se instalarán 60 puntos con pantallas, principalmente informó este lunes en conferencia la Jefa de Gobierno Clara Brugada, ya que los espacios como el Fan Fest del Zócalo fueron rebasados en su capacidad.

En el partido pasado de la selección mexicana se registró una afluencia de 800,000 personas en la zona del Ángel de la Independencia, por lo que se busca descentralizar los festejos, con sedes como el Monumento a la Revolución, la glorieta de El Caballito y el estacionamiento del Palacio de los Deportes, lugares donde además de la transmisión de la justa deportiva se contará con conciertos.

La mandataria aclaró que no se destinaron recursos adicionales por los derechos de transmisión en estos nuevos puntos, pero sí para contratar a los talentos e infraestructura que no se tenían contemplados, los montos serán transparentados junto con el balance final de derrama económica.

Los establecimientos mercantiles en la zona de Reforma y Centro no podrán vender bebidas alcohólicas para llevar después de las 15:00 y hasta las 7:00 horas, ya que es una estrategia que dio resultados, aseguró Cesar Cravioto, secretario de Gobierno, “vamos a fortalecer con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los recorridos para la no venta”.

Las autoridades hicieron un llamado “a celebrar con responsabilidad, sin caer en excesos que conlleven riesgos a la salud, a sí mismos y a terceros”, además de un llamado a depositar la basura en contenedores. Para la jornada de este martes se desplegarán más de 30,000 servidoras y servidores públicos, incluidos 15,000 elementos de la SSC, además de personal operativo encargado de movilidad, protección civil, salud, servicios urbanos y atención ciudadana.