I-Xport fortalece el cumplimiento IMMEX con inteligencia artificial

I-Xport lanzó la nueva versión de su plataforma Anexo 24 para empresas IMMEX, I-Xport IA, en la que implementa inteligencia artificial (IA) para la automatización de obligaciones y el análisis permanente de información, en un contexto en el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumenta sus esfuerzos de fiscalización e incrementa la recaudación por multas al comercio exterior.

¿Por qué la inteligencia artificial cobra relevancia para las empresas IMMEX?

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Ante el aumento de la vigilancia de la autoridad con ayuda de tecnología, las compañías deben ser más minuciosas en la administración de inventarios de importaciones temporales, el control documental y la atención de las obligaciones del programa de fomento, así como de las certificaciones que posean, como la IVA e IEPS.

La directora de I-Xport, la Ing. Lorena Beltrán, detalla que una de las metas con I-Xport IA es facilitar las actividades diarias mediante una administración más ágil y eficiente de la operación para que los profesionales dediquen más tiempo al cumplimiento, mientras la plataforma participa en una mayor medida en la ejecución cotidiana.

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“Nosotros le estamos dando un enfoque completamente diferente porque es permear con inteligencia artificial los sistemas de control de inventarios para el comercio exterior, aplicada directamente sobre las bases de datos, con altos estándares de seguridad", comenta.

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¿Qué funciones ofrece I-Xport IA para facilitar las tareas de comercio exterior?

La tecnología de I-Xport permite la consulta, el análisis y la conciliación de información relacionada con facturas, pedimentos, bitácoras de operación, saldos de mercancías del Anexo 30 y más, con parámetros específicos como periodos, fechas o datos determinados. Además, cuenta con un reporteador inteligente que puede ser utilizado por el usuario para la estandarización de datos y su entrega a otras instancias de la organización.

Otra de sus características es la integración de distintos módulos dentro de una misma interfaz, con el propósito de concentrar elementos operativos clave y facilitar el acceso a herramientas. Por ejemplo, el Expediente Electrónico, el Conciliador de Anexos 24 y 30, Apartado C y la Manifestación de Valor Electrónica, entre otros que forman parte del ecosistema tecnológico que ofrece la empresa, eliminando la necesidad de utilizar múltiples plataformas.

Asimismo, Lorena Beltrán explica que la seguridad de los datos es una de las prioridades más importantes. Por ello, los procesos de inteligencia artificial fueron desarrollados dentro de su infraestructura tecnológica, lo cual permite que la información de los usuarios permanezca resguardada.

"No dependemos de ningún tercero, no tenemos intermediarios porque jamás vamos a entregar las bases de datos absolutamente a nadie", declara.

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AXI: el nuevo asistente inteligente

Otra de las novedades es AXI, un agente de inteligencia artificial diseñado para ejecutar acciones y facilitar el uso de I-Xport IA mediante instrucciones de lenguaje común.

Con este asistente, los usuarios pueden agilizar el acceso a datos, generar reportes y consultar documentos sin necesidad de trabajar simultáneamente en múltiples pantallas o aplicaciones.

Gracias a la integración de módulos, AXI puede analizar información proveniente de diferentes fuentes como Anexo 30, Apartado C o Data Stage para presentar alertas, notificaciones y acciones prioritarias dentro de un mismo tablero de control.

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¿Cómo está cambiando la fiscalización de las empresas IMMEX?

El Plan Maestro del SAT contempla el uso de IA para detectar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior, combatir la evasión fiscal y el contrabando, además de fortalecer la recaudación. Entre los puntos a revisar se encuentran las diferencias entre mercancías importadas y comercializadas, así como las operaciones que incumplen regulaciones y restricciones no arancelarias.

Los resultados de estas acciones también se reflejan en los ingresos recaudatorios. Durante 2025, los impuestos a las importaciones sumaron 173.6 mil millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 21.4 %. Asimismo, las multas relacionadas con operaciones de comercio exterior pasaron de 860 millones de pesos en 2019 a 2,584 millones de pesos en 2025.

Contar con herramientas que faciliten la consulta de información, la generación de reportes y la supervisión de operaciones permite fortalecer los controles internos y atender con mayor rapidez los requerimientos de la normativa.

"Ahora no es sostenible pensar que podamos cumplir con estas decenas de obligaciones permanentes de forma manual. Con inteligencia artificial le doy mayor valor a mis actividades para poder enfocarme en el cumplimiento aduanero que hoy en día nos exige la autoridad", señala Beltrán.

En caso de requerir más información o una demostración de I-Xport IA, puede comunicarse al teléfono: (52) 664-624-0340, o al correo: info@i-xport.com