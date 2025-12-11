Peso mexicano avanza contra el dólar y marca mejor nivel del año

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local marca un nuevo mejor nivel del año ante un debilitamiento del billete verde, un día después de que la Reserva Federal (Fed) confirmó un esperado recorte de 25 puntos base a su tasa clave.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.1289 unidades por dólar. Comparado con un registro de 18.1824 unidades ayer, con el cierre oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una ganancia de 5.35 centavos o de 0.30 por ciento.

El precio del dólar opera en un rango con un máximo de 18.2298 unidades y un mínimo de 18.1120. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, retrocedía 0.38% hasta un nivel de 98.28 puntos.

La Fed realizó ayer un esperado recorte de 25 puntos básicos a su tasa de interés, el tercero de forma consecutiva, a un rango de 3.50%-3.75%. En su conferencia posterior, Jerome Powell, el presidente del banco central, dijo que los recortes podrían detenerse al comienzo de 2026.

Como factor en contra del peso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acuso de nuevo a México de incumplir su tratado de aguas y amenazó con nuevos aranceles, una señal clara de que el riesgo comercial puede elevarse de cara a las discusiones sobre el T-MEC.

"El peso conserva soporte estructural. Sin embargo, la combinación de un mensaje de la Fed menos dovish y tensiones comerciales con Estados Unidos, limitan espacio para apreciaciones fuertes adicionales", explico en un reporte Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

En el aspecto local, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez, afirmó que ella y los otros miembros de la junta de gobierno valorarán recortar la tasa en la próxima decisión de política monetaria, el siguiente jueves. Subrayó un alza en los riesgos sobre crecimiento e inflación.