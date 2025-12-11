CEIAP presenta evaluación de políticas estatales digitales 2025

El Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP) presentó su Evaluación de Política Digital Estatal (EPDE25), un análisis integral que examina el estado actual de las capacidades digitales de los 32 gobiernos estatales y su preparación para enfrentar los retos del ecosistema digital en la próxima década con base en el Decálogo de Política Digital recientemente presentado.

La edición 2025 incorpora el Elemento 11: Preparación para albergar centros de datos, derivado de la creciente importancia del procesamiento y resguardo de datos como infraestructura estratégica para la economía digital.

La integración de este elemento fue posible gracias al apoyo de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC). Los resultados señalan que los estados tienen baja preparación institucional y de políticas públicas para atraer centros de datos a su territorio con solo 16% de cumplimiento de los subelementos evaluados por la EPDE25.

La EPDE25 identifica avances relevantes en la consolidación de autoridades digitales y en la actualización de marcos jurídicos especializados, pero también advierte que persisten brechas estructurales que limitan la posibilidad de que los estados transformen la conectividad en valor público tangible.

El documento subraya que la política digital estatal enfrenta tres desafíos simultáneos: conectividad significativa, utilidad social de la tecnología y gobernanza institucional.

La combinación de estos elementos orienta el potencial de cada entidad para mejorar servicios educativos, sanitarios, administrativos y económicos. También identificó que “el país opera como un mosaico de realidades digitales, más que como un ecosistema homogéneo”.

El promedio nacional de la política digital estatal es de 3.16 sobre 10. El elemento más cumplido es Autoridad de políticas digitales (E3) con 56% de cumplimiento, seguido de Políticas de economía digital (E7) con 48% de cumplimiento.

Los elementos menos logrados son Política de infraestructura digital (E4) con solo el 12% de cumplimiento e Inclusión digital (E5) con 16 por ciento.

Hallazgos más relevantes

Los estados que han construido instituciones digitales estables muestran mayor continuidad en sus políticas públicas, aun frente a cambios de gobierno.

Las brechas entre entidades son crecientes, particularmente en diagnósticos, capacidades de gestión y articulación interinstitucional.

Aunque la digitalización de trámites avanza con rapidez, la apertura de datos y la transparencia han retrocedido en varias entidades.

La inclusión digital sigue siendo fragmentada: se realiza sin diagnósticos, falta alfabetización digital y hay programas de conectividad desarticulados.

Salud digital y educación digital representan los mayores rezagos, con impactos directos sobre la equidad territorial.

Sólo un grupo reducido de entidades cuenta con condiciones normativas e infraestructura para atraer centros de datos.

Estados con mayor avance relativo en 2025

De acuerdo con la evaluación, las entidades con mejor desempeño integral este año son: Sonora, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

Estas entidades presentan marcos regulatorios más sólidos, autoridades especializadas activas y avances consistentes en infraestructura y servicios digitales.

Evaluación de Política Digital Estatal 2025

El documento resalta que la brecha digital en México ya no se explica solo por acceso desigual, sino por diferencias en capacidades institucionales, calidad de servicios y posibilidad de aprovechar la conectividad en ámbitos sustantivos como educación, salud y productividad.

CEIAP presenta la EPDE25 para apoyar a los estados con el análisis detallado de la política digital que presentan en 32 fichas personalizadas y proponen que: “Cada megabit debe servir para educar, sanar, desarrollar y gobernar mejor”.

La Evaluación de Política Digital Estatal 2025 se encuentra disponible en este documento.

(Con información de Nicolás Lucas)