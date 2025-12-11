México lidera avances en alzas al salario mínimo en América Latina: OIT

Los recientes incrementos al salario mínimo han ubicado a México como referencia en América Latina y el Caribe en cuanto a mejoras de la remuneración básica. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el país lidera en la región en recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo real en poco más de una década.

Según el informe Panorama laboral 2025, América Latina y el Caribe, elaborado por la OIT, el poder adquisitivo del salario mínimo en México ha experimentado un alza del 160% desde el 2018, crecimiento que es resultado de la política de recuperación salarial que comenzó hace siete años y que promete continuar al menos hasta el 2030.

De acuerdo con el estudio presentado por el organismo internacional, el crecimiento de tres dígitos del salario mínimo real es el más alto de la región desde el 2012. En ese periodo, la referencia salarial ha tenido aumentos de entre 6% y 60%; en el caso, por ejemplo, de Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, se registraron fluctuaciones inferiores al 10 por ciento.

Las economías que han reportado el mejor comportamiento de recuperación del poder adquisitivo de la remuneración básica son: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, con aumentos en los últimos 13 años de entre el 10% y 30%, y en el caso de Bolivia, Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, el crecimiento fue de entre 40% y 60%, el caso excepcional es Argentina, que vivió un proceso decreciente.

No obstante, el informe muestra que “aunque persisten casos de estancamiento o deterioro, la mayor parte de los países ha logrado sostener o aumentar el valor real del salario mínimo, incluso en un contexto de bajo crecimiento económico”.

Salarios medios por hora en México, otra realidad

Si bien los incrementos al salario mínimo en México han destacado en la región, los salarios medios por hora no han tenido el mismo destino. El aumento oscila apenas entre el 24% y el 30% en México, Colombia y República Dominicana; por su parte, Uruguay y Costa Rica registraron entre 6% y 10%, y Brasil y Chile alrededor del 18 por ciento.

Pese a que el porcentaje en este rubro en México es superior al promedio, se observa una clara diferencia entre la evolución de los salarios medios reales en México por hora y el aumento al mínimo.

Sobre ello, la OIT refiere que el poder adquisitivo inferior de los medios respecto de los mínimos impactó de forma que la relación entre este y las remuneraciones promedio aumentaron “significativamente”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 tiene como meta que los incrementos al mínimo alcancen para comprar 2.5 canastas básicas y que se asegure el poder adquisitivo de las familias, el camino sigue labrándose. Ya para 2026 el monto alcanzará los 9,582.47 pesos mensuales y se espera que al cierre del sexenio ronde los 440 pesos diarios, aproximadamente 13,400 pesos mensuales.

"La consolidación del salario mínimo como herramienta de protección salarial requiere marcos institucionales robustos, procesos de ajustes predecibles y una articulación con otras dimensiones —como la evolución del empleo y la productividad— que permitan que estas mejoras sean sostenibles a lo largo del tiempo”, se lee en el documento.

México registró caídas simultáneas en tasas de participación y ocupación

Aunque los avances en materia salarial son destacables, el informe de la OIT muestra un retroceso en cuanto a la participación y ocupación laboral en el país.

Entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, México fue el único país de los analizados en registrar caídas simultáneas en las tasas de participación y ocupación, probablemente por el estancamiento de su actividad económica, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) interanual en el segundo trimestre de 2025 se mantuvo cercano al 0 por ciento.

En el periodo señalado, el promedio de la tasa de participación en los países de la región durante el primer semestre de 2025 fue del 63.3%, pero en México pasó de 60.1% a 59.3%, sumado a la caída del 1.3 punto porcentual en la tasa de ocupación, que pasó de 58.5% a 57.8%, indicadores que explican las variaciones observadas en la desocupación.

¿Por qué importa esto? A decir de la OIT, la falta de crecimiento económico no solo muestra el estancamiento económico en el país, sino también “limita la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo”.