Pese a dinamismo en obras públicas, el sector de la construcción anticipa 2026 débil

Pese a un incremento en la inversión pública para obras de infraestructura, el sector de la construcción proyecta un crecimiento limitado durante el 2026, por lo que urge la apertura a inversiones mixtas para avanzar en materia de competitividad.

De acuerdo con Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), los proyectos del gobierno federal podrían activarse en el segundo trimestre, lo que daría aire a la industria, aunque no lo suficiente.

“Para el primer trimestre del próximo año los números van a ser más positivos en nuestra industria y esperemos que todo se conecte para que, al final del 2026, exista un crecimiento de 1 o 2%; quisiéramos el doble, pero, hoy en día, el crecimiento no llega a más del 0.7%, eso es preocupante”, comentó el empresario.

El líder de la CMIC apuntó que se prevé que para el segundo trimestre del siguiente año se activen las grandes obras del gobierno, entre ellas las del Plan México, lo que implicaría hasta el triple de lo que hoy se destina en presupuesto para infraestructura (aproximadamente 500,000 millones de pesos).

“Aun así, no hay dinero que alcance y necesitamos el doble, así que estamos seguros de que en dos o en tres años esos recursos se van a aportar bajo otros esquemas de inversión, mientras tanto tenemos tiempo para prepararnos”, añadió.

Potencial en inversiones mixtas

La CMIC estima que a mediados del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, alrededor del 60% de las obras públicas se darían bajo esquemas de inversión mixta.

Cabe recordar que este es un modelo que el gobierno federal ha prometido para incentivar el desarrollo de infraestructura en conjunto con el sector privado, pero, a un año de la administración de la presidenta Sheinbaum, todavía no se han establecido las reglas y criterios para esta clase de proyectos.

“Se necesita inversión porque el Plan México es muy ambicioso. Ya empezaron a darse algunas licitaciones en temas férreos, pero también hay polos de desarrollo y transporte, ya que sufrimos un gran rezago en competitividad. Por ejemplo, perdemos un 13% del valor de nuestras empresas por la mala calidad de carreteras”, dijo el presidente de CMIC.

Asimismo, sostuvo que, si el país avanza en materia de infraestructura, daría mayor tranquilidad y estabilidad al sector de la construcción, que ha reportado números negativos en los últimos meses.

Respecto a las licitaciones que se han otorgado por parte de las autoridades, Luis Méndez confirmó que las han obtenido grandes empresas, en su mayoría mexicanas y afiliadas a la Cámara. Afirmó que también buscarán la participación de Pequeñas, y Medianas Empresas (Pymes).

“Estamos trabajando para preparar también a las pymes. Hay cinco o seis estados que lo hacen muy bien y que empiezan a dar acceso a empresas medianas en consorcios”.