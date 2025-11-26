Querétaro, con rezagos en la permanencia de las mujeres en el mercado laboral

Querétaro, Qro. La entidad se colocó en el lugar 14 del ranking que mide la participación de las mujeres en el mercado laboral; aunque muestra avances en la entrada al empleo y en autonomía financiera, el mayor rezago se centra en la permanencia en el mercado laboral, expone el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2025, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el último año Querétaro avanzó dos posiciones en el ranking general; los resultados del 2025 revelan que acreditó 57.6 puntos, de 100 posibles, con un desempeño clasificado como medio alto en una escala de seis niveles (muy alto, alto, medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo). El primer lugar lo obtuvo Ciudad de México (68.9 puntos) y el último Oaxaca (26.1 puntos).

El informe expone que, en el tercer trimestre del 2024, la entidad registró una tasa de participación económica femenina de 47.9% de las mujeres, mostrando un aumento leve respecto al año anterior cuando era de 46.4%, además de estar por encima del promedio nacional (46.3 por ciento).

A través del estudio, el IMCO publicó la cuarta edición que mide a las 32 entidades por medio de 16 indicadores que están agrupados en tres pilares: la entrada de las mujeres en el mercado laboral, la permanencia en el mercado laboral y la autonomía económica.

Brecha salarial

Entre las 32 entidades federativas, Querétaro se ubicó en el lugar 31 en el indicador de permanencia de mujeres en el mercado laboral, tras retroceder una posición ya que en el indicador del 2024 estaba en el lugar 30.

En la edición 2025, este subíndice incluyó indicadores como la brecha de ingresos por género, donde Querétaro mostró una diferencia de 19.6%, situándose en el lugar 27; de igual manera, se estudió la informalidad de las mujeres ocupadas (posición ocho), la cobertura de cuidados en la primera infancia (posición 21), ofertas de cuidados de adultos mayores (posición 22), permisos de paternidad (posición 22), delitos sexuales (posición 31).

En el subíndice de autonomía económica, Querétaro se ubicó en el sexto lugar nacional, avanzó cuatro lugares respecto al décimo lugar del índice 2024. Este rubro englobó aspectos como la pobreza laboral, en el cual, 32.5% de las mujeres tienen un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, con ello se colocó el lugar 15; también se evaluaron indicadores como la dependencia de los ingresos (posición siete), otro indicador fue el de emprendedoras formales (posición uno) y el de vivienda propia (posición 24).

En relación con el subíndice que mide la entrada de las mujeres en el mercado laboral, en el estudio del 2025 Querétaro se colocó en el tercer lugar nacional, avanzando cuatro peldaños respecto al séptimo sitio del 2024. En el ingreso al ámbito laboral se estudió la preparación de las mujeres, reflejando que 48.4% de las mujeres de 18 años y más tiene al menos educación media superior, lo que coloca al estado en el lugar nueve; además, se evaluaron indicadores como el embarazo adolescente (posición cinco), la desigualdad en trabajo no remunerado (posición 20), la inseguridad en el transporte público (posición 16), mujeres víctimas de homicidios dolosos (posición seis), mujeres que quieren trabajar y no pueden (posición dos).

El estudio concluye que ninguna entidad tiene las condiciones óptimas para las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional. Si el país aumenta la participación económica de las mujeres (de 46% al promedio de la OCDE, 67%) sería necesario incorporar a 18.6 millones de mujeres al mercado laboral, aumentaría el PIB nacional en 6.9 billones de pesos hacia 2035, estima el instituto.

Para dinamizar la parificación económica de las mujeres, el IMCO propone diversas acciones: crear sistemas estatales de cuidados, permisos de paternidad ampliados y programas para formalizar los negocios de las emprendedoras.