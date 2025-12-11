Sheinbaum afirma que no se trabaja en una reforma migratoria con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que el tema migratorio forma parte de los trabajos permanentes entre México y Estados Unidos y que cualquier discusión relativa a una reforma hacia la comunidad migrante se aborda únicamente a nivel institucional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Departamento de Estado estadounidense.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves 11 de diciembre, la primera mandataria reiteró que, en su diálogo con autoridades de Estados Unidos —incluida la reciente reunión con el presidente Donald Trump—, su postura ha sido subrayar la contribución de la comunidad mexicana que vive en territorio estadounidense.

“Siempre digo: los mexicanos que viven en Estados Unidos son trabajadores, personas que ayudan a la economía de Estados Unidos y tiene que haber un reconocimiento de la importancia de nuestros hermanos migrantes allá”, afirmó.

Añadió que el número de mexicanos sin documentos migratorios es “muy pequeño” en comparación con la comunidad total, integrada por varias generaciones.

También, la jefa del estado mexicano precisó que no existe un tema específico en discusión respecto a una propuesta de reforma migratoria por parte de las autoridades, como se ha especulado. “No hay un tema en particular sobre ello”, dijo luego de que se preguntara sobre si su gobierno estaría impulsando alguna iniciativa en esa materia.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo reiteró que la relación bilateral con el país vecino del norte se mantiene en tres ejes centrales:

Migración Seguridad Comercio.

Los primeros dos, dijo, se coordinan directamente con el Departamento de Estado, mientras que los asuntos comerciales se trabajan con el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro estadounidense.

Además, la titular del Ejecutivo federal insistió en que su administración seguirá enfocada en una “gestión ordenada” de la movilidad humana y en la defensa de las comunidades mexicanas en Estados Unidos.