Liderazgo moderno: El saber hacer mejor a otros es la clave del éxito

El mejor jugador no es el que más goles anota, sino el que sabe jugar para el equipo y termina ayudando a que otros sean mejores. Cuántas veces hemos oído el término de que, para ganar un campeonato o tener éxito empresarial, se requiere al mejor talento; pero, por otro lado, también se suele decir que reunir al mejor talento en un solo equipo suele generar problemas porque no se sabe cómo administrar los egos.

La respuesta es más amplia, ya que, sin lugar a dudas, apostar por el mejor talento para las empresas seguramente dará un plus en los equipos. Esto puede suceder porque, cuando existan momentos complicados, los jugadores talentosos pueden sacar la casta por el equipo o, cuando el juego y la atmósfera son difíciles, alguna creatividad puede dar la vuelta a la complejidad.

Pero qué pasa en el mundo empresarial cuando esto se presenta. Solía tener un jefe que decía que él no quería tener estrellas en sus equipos, que prefería un equipo equilibrado con diferentes perfiles para que el resultado colectivo fuera más exitoso. Y aunque este jefe era complicado, tenía razón: al final de cada año, el equipo que conformó sin duda era el mejor de toda el área, y esto se debía a que eligió los perfiles correctos. A pesar de tener opiniones diferentes, lo que nos caracterizaba era la colaboración por encima de si uno tenía o no mejores ideas, porque lo importante era el éxito colectivo.

Teniendo esto en mente, ¿qué cualidades debemos identificar para poder contratar a una persona que colabore en equipo y que, principalmente, sea un facilitador y no alguien que priorice su agenda individual por encima del resultado conjunto?

1. Prédica con el ejemplo

Como líder, no puedes pretender que tu equipo colabore si te la pasas hablando mal de otras áreas o si quieres llevarte todo el crédito del trabajo colectivo. Debes saber que la responsabilidad más grande es que lo que hagas influirá en cómo actúe tu equipo, ya que esto genera cercanía y aceptación. Así que tu primera tarea es ser consciente de lo que dices y haces para que esto marque el contexto de tu equipo.

2. Actitud sobre aptitud

Al contratar a alguien, lo primero que identifico es cómo es su actitud; esto puede notarse rápidamente en la forma de expresarse, el lenguaje no verbal, el interés y la curiosidad. En ocasiones damos prioridad a alguien con muchos conocimientos, pero si esa persona no quiere compartirlos o su ánimo decae, será difícil aprovechar lo que sabe. Por el contrario, alguien con menor conocimiento pero con interés por desarrollarlo y buena actitud, incluso en situaciones complejas, podrá lograr o superar el resultado esperado.

3. Retroalimenta continuamente

Si deseas construir un equipo colaborativo y notas que alguien no actúa de esa forma, deberás actuar rápido, dando retroalimentación sobre los comportamientos que no deben ocurrir y explicando por qué. Si lo dejas crecer, después será complicado revertirlo. La forma de trabajo se moldea a través de las acciones colectivas; si identificas que alguien no entra en esa dinámica, deberás gestionarlo para evitar que afecte el ambiente.

4. Metas claras y conjuntas

Definir objetivos claros para un equipo es clave para su éxito. Del mismo modo, establecer un objetivo conjunto será fundamental para impulsar la colaboración, ya que dependerán unos de otros. Las metas compartidas suelen ser comunes en las organizaciones porque priorizan el trabajo colectivo y buscan resultados que, de manera individual, no suelen alcanzarse con facilidad.

5. Identifica los talentos de cada uno

Aunque el trabajo en equipo es deseado por los líderes, si no tienes la capacidad de entender que no todos los proyectos se gestionan igual o que no puedes delegar la misma responsabilidad a todos, será difícil fomentar la colaboración. Por el contrario, debes priorizar en qué es bueno cada integrante para que, según la situación, cada uno pueda potenciar y aprovechar su talento.

La tarea más compleja que tiene un líder no suele ser únicamente contratar, promover o despedir a alguien, sino saber adaptar su estilo entendiendo las necesidades del equipo y las características de cada miembro. Si intentas gestionar a todos por igual, es probable que el resultado no sea el esperado, ya que habrá personas con más experiencia, mayor madurez, menos conocimiento en ciertos temas o que requerirán más acompañamiento, mientras que otras necesitarán menos supervisión y mayor autonomía.

La fórmula secreta para ser un buen líder y poder hacer mejor a alguien de tu equipo no existe, porque depende de las necesidades y características de quienes integran el grupo. Sin embargo, apelar al criterio y a la buena voluntad para lograr el resultado esperado sí ayuda a tomar buenas decisiones.