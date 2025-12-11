Algunos cabos sueltos

Los números suelen no ser condicionantes en la fatalidad de la vida rutinaria, pero tienen una relación intrínseca con el pensamiento, sobre todo del consumo de los satisfactores diarios, y los equilibrios parten desde el transporte, la alimentación, educación y por supuesto entretenimiento.

Han cambiado los tiempos, el gasto es cuidado en casa, el ahorro no es prioridad, aunque las dolencias en edad y la salud, deben priorizarse en algún momento, por las insalvables emergencias en eventos extraordinarios.

Con el festejo, porque lo es, en la identidad guadalupana mañana viernes doce de diciembre, es muy importante la derrama económica en torno a los peregrinos, que hacen una muy larga travesía en algunos casos, en las fraternidades de los pedimentos de recuperación en la salud, el empleo y las gracias por los “milagros” que consideramos han sido otorgados en su nombre.

Números les mencionaba al inicio, más de 5 mil policías en el cuidado de los que visitan la Basílica de Guadalupe desde los últimos días de noviembre y todo este mes último del año 2025, más de 100 mil servidores públicos, vacunación contra el sarampión y agua para la hidratación.

Y aquí viene la contradicción al margen de las declaraciones y los operativos encabezados por el alcalde de la demarcación en la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.

Porque en las imágenes de un noticiario nocturno, en el cobro por los espacios públicos para estacionarse en los alrededores del festejo; al menos mil pesos por camión, policías hacen mutis, la sugerencia que sea permanente el operativo Basílica, porque si bien hubo detenidos, parece que al detenerlos se reproducen.

No hay que dejar cabos sueltos, son familias enteras que asisten por primera vez a cantarle las mañanitas a la Virgen Morena, tradición que se impone y que beneficia a los comercios de la zona, además de los lugares comunes, parques y sitios de entretenimientos estos días.

En contraste en la zona de Lindavista, donde está la celebración, ayer hubo un doble asesinato, en una calle que tiene vigilancia privada, lo que nos llama la atención, por el despliegue cada vez mayor, de la seguridad que brindan los cuerpos policiacos, con más infraestructura en patrullas nuevas y rondines de vigilancia.

La atención en esta Alcaldía, con una densidad de población alta, no puede darse el lujo de desatender las prioridades, hay varias plazas comerciales, el ambulantaje lo quitan y al tercer día se vuelve a instalar, bloqueando banquetas y comercios que pagan religiosamente sus impuestos, que no son poca cosa.

El incendio de hace unos meses en la invasión junto al metro Lindavista, era una oportunidad para la limpieza total de esa área, que bien podría servir para un parque, que siguen acumulando y tirando basura a la vía pública; no hubo seguimiento.

Quienes habitamos esta gran ciudad, tenemos que ser críticos con orientaciones prácticas, ante la carestía de la vida y la inseguridad que no dejan de acompañarnos, por desgracia.

ENTRE LÍNEAS

Premio Nobel entregado en Noruega con connotaciones políticas, y no en el contraste de esa paz que muchos deseamos se concrete algún día en el Medio Oriente.