Desde el 1 de julio, bancos refuerzan medidas de identificación

A finales de octubre del 2025, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió una serie de recomendaciones adicionales a sus agremiados, para que fortalezcan sus capacidades de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y combate al financiamiento de actividades ilícitas.

Una de éstas es que, a partir del 1 de julio del 2026, se identifique con mayor fuerza a las personas que depositen y retiren dinero en efectivo en sucuursales, a partir de 140,000 pesos.

Al respecto, la ABM explicó a El Economista que si alguna persona deposita o retira en efectivo de 140,000 pesos en adelante, los bancos en sucursal pedirán que se identifiquen, pero cada institución implementará si pide solo la identificación oficial, o si solicita también biométricos.

Cuando se presentaron estas recomendaciones -derivado de los casos que se registraron en el 2025, cuando dos bancos y una casa de bolsa mexicanos fueron señalados, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero-, directivos de la ABM explicaron que se trata de una medida adicional.

“La medida adicional es que quien se presente a llevar ese efectivo o a retirar el efectivo, a esa persona en particular se le identifique. No tiene que ver con el cuentahabiente, que es una cosa que siempre se ha hecho, esto es una medida adicional”, detalló en aquella ocasión Mauricio Naranjo, vicepresidente de la ABM.

Añadió: “entonces no es que no hubiera control antes, sino que no teníamos en todos los casos, la identificación exactamente de quién llevaba efectivo o quien lo retiraba, y ahora se está poniendo ese dato adicional”.

La ABM precisó el viernes que este compromiso fue implementado a partir de julio del 2026, y aclaró que el organismo no verificará, ni mucho menos, sino que cada banco que se haya adherido a tales recomendaciones, lo tiene que implementar.

No obstante, puntualizó que el que la ABM no verifique, no significa que sean voluntarias. “Si se adhirieron, las deben de cumplir en lo particular”, enfatizó el organismo.

Esta medida es solo una de varias adicionales que, desde finales del año pasado, la ABM ha venido instrumentando e instrumentará, para fortalecer las capacidades de la banca en materia de PLD.

Se elaborarán mejores prácticas en materia de PLD y combate al financiamiento de actividades ilícitas, para cerrar la brecha entre la regulación estadounidense y la mexicana.