Jalisco negocia nuevas rutas aéreas rumbo al Mundial 2026

Guadalajara, Jal. Tras el sorteo de grupos del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) inició negociaciones con aerolíneas internacionales para ampliar la conectividad hacia Guadalajara durante los 39 días que la ciudad será sede del torneo.

La definición de las selecciones que jugarán en el estadio tapatío -entre ellas España, Colombia y Corea del Sur-, permite anticipar la afluencia de visitantes y preparar la oferta turística, afirmó Michelle Fridman Hirsch, titular de la dependencia.

La funcionaria explicó que conocer qué aficiones viajarán a la sede jalisciense es clave para planear rutas, frecuencias y capacidad aérea con aerolíneas y agencias de viajes.

“Es una gran noticia saber que viene Colombia y que viene España; son aficiones que suelen acompañar a sus equipos. Ya estamos en pláticas con varias aerolíneas para ver cómo incrementar la conectividad con esos países al menos durante el mundial”, señaló.

Fridman Hirsch detalló que el gobierno estatal busca reforzar el vuelo Guadalajara-Bogotá que actualmente operan aerolíneas mexicanas, pero también pretende atraer a Avianca, la aerolínea bandera colombiana.

Además, dijo, Jalisco mantiene conversaciones con Iberia y otras compañías europeas con el objetivo de garantizar capacidad suficiente hacia la ciudad.

Respecto a los visitantes asiáticos, la titular de Secturjal subrayó que Corea del Sur -cuya selección también jugará en Guadalajara- cuenta con una afición que viaja en grandes volúmenes.

Aunque México ya tiene conectividad directa con Corea, el estado explora alternativas con aerolíneas asiáticas para facilitar los traslados hacia Guadalajara.

El sorteo, abundó, también brinda información estratégica para reforzar la preparación logística y turística del estado: capacitación de personal, adaptación de señalética multilingüe, materiales informativos y ajustes operativos orientados a los mercados que se espera recibir.

“Queremos recibir a gente de todo el mundo, pero ya tenemos la certeza de qué mercados vamos a tener durante esos 39 días”, puntualizó.