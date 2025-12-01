Jalisco se consolida como motor turístico del país: Secturjal

Guadalajara, Jal. Jalisco se afianza como uno de los motores turísticos más importantes del país, al ubicarse como tercer lugar en aportación al PIB turístico nacional y con un sector que ya representa más del 9% del PIB estatal, por encima de la media nacional, comentó a El Economista, Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Secturjal).

La funcionaria destacó que el estado mantiene el primer lugar nacional en oferta hotelera, posición que se fortalecerá con el anuncio de casi 40 nuevos hoteles que se proyectan construir de aquí al 2030.

Al hacer un balance del año en materia turística, subrayó que Jalisco cuenta con dos de los cinco aeropuertos mejor conectados del país, condición que ha permitido una expansión constante de rutas. Solo en el presente año, dijo, se anunciaron 27 nuevos vuelos y ya se tienen confirmadas nuevas rutas para 2026.

Crecen visitantes y derrama económica

De acuerdo con Fridman Hirsch, durante los primeros nueve meses del año, Jalisco registró casi 25 millones de visitantes, un crecimiento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior, y para el cierre del ejercicio, el estado prevé superar los 34 millones de turistas.

"Mientras destinos como Cancún cayeron un 7%, en Jalisco estamos registrando un crecimiento del 2%", enfatizó la titular de Secturjal.

En materia económica, la derrama alcanzó 55,000 millones de pesos entre enero y septiembre, equivalente a un crecimiento del 1% anual. En tanto, el empleo turístico avanzó 3% colocándo al estado en el tercer lugar nacional en generación de plazas del sector.

Fridman subrayó que estos resultados adquieren mayor relevancia ante un contexto internacional complejo, en el que diversos destinos tanto nacionales como internacionales han reportado caídas.

Proyecciones positivas

La secretaria de Turismo destacó que la estrategia estatal prevé que 2026 sea un año histórico para el turismo, impulsado por eventos de talla global.

Jalisco estima recibir cerca de tres millones de visitantes adicionales derivados del Mundial de Futbol, lo que implicaría un aumento del 10% frente a la llegada habitual de turistas.

Además, Guadalajara será sede de ITB Américas, la versión continental de la feria turística más importante del mundo, durante al menos cinco años consecutivos. Esto incluye la instalación en la ciudad de las oficinas continentales de Messe Berlin, la mayor organizadora de ferias y exposiciones a nivel global.

"Estamos hablando de una feria que tiene a los mejores y más grandes compradores turísticos del mundo; compradores que no vienen normalmente a ferias a México, compradores que no vienen al Tianguis Turístico por ejemplo. Entonces, vamos a tener la primera y única feria internacional de turismo de México en Guadalajara por cinco años consecutivos, en la que se van a exponer todos los destinos de América, desde Canadá hasta la Patagonia pasando por el Caribe y por Centroamérica", puntualizó.

Impuesto Sobre Hospedaje

Respecto al Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), que aumentará a 5% según el proyecto de Ley de Ingresos 2026, Michelle Fridman aseguró que la medida no ha afectado al sector.

Recordó que en 2025 también se incrementó un punto y, aun así, Jalisco creció 2%, mientras otros destinos registraron caídas. El ajuste, dijo, permite fortalecer la promoción en mercados donde el estado no tenía presencia y elimina el rezago frente a entidades que desde hace años cobran entre 4.5% y 5 por ciento.

La funcionaria estatal indicó que Secturjal mantiene una estrategia para atraer más mercados a Guadalajara y Puerto Vallarta, al tiempo que impulsa nuevos productos turísticos en el interior del estado para prolongar la estancia promedio de los visitantes.