Las últimas horas de Maduro

El espectro de Donald Trump recorre América Latina y el Caribe. La OEA se ha convertido en un kinder si la comparamos con los tentáculos de la Casa Blanca en la operación que bien podría llamarse “otra vuelta de tuerca de la doctrina Monroe”.

Donald Trump mantiene contra las cuerdas a Nicolás Maduro en una clara prueba de laboratorio sobre lo que ocurriría en la región durante los próximos tres años.

Maduro es un personaje deslegitimado, carece de fuerza política y solo le quedan unas cuantas balas en manos de su gente más cercana: los hermanos Rodríguez, Cabello y Padrino.

Al igual que un ratón de laboratorio, Maduro es sometido a pruebas extremas al estilo El juego del calamar: le envían el portaaviones más voluminoso de Estados Unidos, le cierran el espacio aéreo y le pasan el recado sobre su ubicación en tiempo real. “Sus horas están contadas”, dijo ayer Donald Trump.

Maduro siente la soledad de la región. Lejos se encuentran los tiempos de Chávez: personaje que inventaba cada semestre mecanismos regionales, enviaba maletas repletas de dinero a sus amigos para bautizar candidaturas presidenciales y producía nodos de complicidad en la región.

Javier Milei, José Raúl Mulino, Daniel Noboa y Santiago Peña estarán esta mañana aplaudiendo a María Corina Machado en Oslo.

Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay desconociendo a Maduro.

Ya no es el Grupo de Lima; será el Grupo de Machado.

El discurso de María Corina Machado será el epitafio de Maduro. La suma de violaciones a los derechos humanos, las torturas, los asesinatos y las represiones de Maduro tendrán una respuesta en las palabras de Machado.

La ambigüedad también es una estrategia. Trump fue bien asesorado por Marco Rubio para suministrar de manera decreciente oxígeno político a Maduro. Todo inició en El Salvador, el primer viaje de Rubio como secretario de Estado. En 10 meses Estados Unidos ha creado una red de aliados en la región.

El partido de Milei avanzó significativamente en las elecciones regionales y en Honduras la candidata oficialista fracasó de manera estrepitosa.

Gustavo Petro hizo ruido electoral, pero tuvo que ceder ante las exigencias migratorias de Trump. Boric prefirió la equidistancia. El domingo perderá su candidata.

Mientras esto sucedía, Maduro creía que su estrategia de lanzar el balón hacia la tribuna sería redituable. Se quedó sin voz y sin apoyos. Cuba pone las barbas a remojar. Nicaragua depende del acuerdo comercial estadounidense. No más.

México apostó por boicotear la Cumbre de las Américas. Marco Rubio lo sabe y no lo olvida.

El espectro de Trump recorre la región.