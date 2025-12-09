Mexicana de Aviación recibe su quinto avión Embraer

La Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana de Aviación) recibió este martes su quinto avión (E195-E2 con capacidad de 132 pasajeros), de la fabricante brasileño Embraer con lo que completó el programa de entregas del 2025.

En total se adquirieron 20 equipos (15 más se entregarán en los siguientes dos años, entre ellos 10 del modelo E190-E2 para 108 pasajeros).

“La incorporación de este nuevo equipo permitirá incrementar un 25% su oferta adicional de asientos, fortaleciendo su capacidad operativa alineada al plan estratégico para el 2026, enfocado en optimizar y robustecer los itinerarios de las 14 rutas actualmente en operación”, informó la empresa en su cuenta de Facebook.

Actualmente Mexicana de Aviación opera una flota de cinco aviones: tres Embraer y dos Boeing (de los tres que le prestó la Fuerza Aérea Mexicana para iniciar operaciones hace un par de años, los cuales se devolverán el siguiente año).

Entre enero y octubre pasados, la empresa operada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y que tiene en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) su centro de operaciones sumó 343,196 pasajeros en vuelos regulares, lo que representó un incremento del 48% en relación a igual periodo.

Como servicios adicionales ya se ofrece el servicio de carga y de operaciones chárter (“ideales para viajes corporativos, eventos deportivos, giras artísticas o bodas”).

“La recepción de la quinta aeronave marca el cierre de un año caracterizado por retos (en enero anunció el cierre de ocho rutas por la terminación de un contrato de arrendamiento de aviones con la aerolínea TAR), logros y resultados tangibles, producto del trabajo coordinado y del esfuerzo institucional que sostiene a Mexicana. Con pasos firmes se avanza en su consolidación como un proyecto estratégico, cumpliéndose los compromisos del gobierno de México de conectar a nuestro país”, se informó.