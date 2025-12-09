Wall Street a la baja a la espera de la decisión de la Fed

Los principales índices bursátiles estadounidenses bajaron el martes, ya que los inversionistas anticiparon que la Reserva Federal adoptaría un tono agresivo incluso si recorta las tasas de interés en la última reunión de política monetaria de 2025.

El S&P 500 perdió 0.09%, a 6,840.52 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 0.13%, a 23,576.49 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.37%, a 47,560.81 enteros.

Seis de los 11 sectores que componen el S&P 500 cerraron con ganancias; el de energía fue el que más destacó con una ganancia de 0.68%, mientras que el de salud fue el que peor comportamiento tuvo con una caída de casi 1 por ciento.

La Fed inició el martes su reunión de política monetaria de dos días, en la que los operadores esperan un recorte de las tasas de 25 puntos base, a pesar de que la inflación sigue estando por encima del objetivo del 2 por ciento.

El informe del martes del Departamento de Trabajo no contribuyó mucho a aclarar las cosas, ya que las ofertas de empleo aumentaron ligeramente en octubre, pero la contratación siguió siendo moderada.

BMV y BIVA cierran al alza

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 0.26% a 63,694.68 unidades y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), subió 0.36% a 1,263.51 puntos.

Los indicadores registraron su tercera alza en cuatro días de intercambios. El IPC está a menos de 1% de buscar renovar niveles históricos.

Dentro del IPC las ganancias estuvieron lideradas por los títulos de la farmacéutica Genomma Lab que escaló 3.14% a 18.75 pesos por unidad, seguida por la operadora de Oxxo, FEMSA (+2.35%) y Grupo Televisa (+2.35%).

Por otro lado, los papeles de Grupo BMV encabezaron las pérdidas con 1.24% a 35.79 pesos cada una, la acompañaron América Móvil que retrocedió 0.97% y Gruma que perdió 0.74 por ciento.

El dato local de inflación avanzó en noviembre, rebasando lo esperado, tanto a nivel mensual como anual, que quedó en su mayor nivel en cinco meses.

Ese escenario podría significar menos incentivos para que Banco de México continúe con el actual ciclo de recorte de tasas de interés de referencia.