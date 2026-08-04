EU crea una fuerza operativa con 18 países de América para combatir el crimen organizado

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) ha lanzado este martes la llamada Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, compuesta por los 18 estados miembro de su Coalición Contra los Cárteles de las Américas, en aras de "contrarrestar amenazas" de las organizaciones delictivas y mejorar la seguridad regional.

El propósito de esta fuerza es "aumentar la eficacia operativa frente a las amenazas que socavan la seguridad regional y afectan a Estados Unidos y a las naciones asociadas", ha señalado la autoridad castrense en un comunicado en el cual ha agregado que con ello también se verán reforzadas las capacidades del Mando Sur para "responder rápidamente a contingencias y crisis humanitarias en toda la región".

"Los actores malintencionados amenazan la seguridad nacional, desestabilizan la región y se aprovechan de las poblaciones vulnerables", ha señalado la autoridad militar sosteniendo que esta fuerza operativa permitirá "sincronizar las capacidades militares y ejercer una presión sostenida contra las redes que amenazan la seguridad colectiva" de "todo el hemisferio".

La misma estará capitaneada por el general de división del cuerpo de Marines estadounidense Kevin Jarard y se prevé que reforzará el intercambio de inteligencia, ampliará el entrenamiento combinado, mejorará la interoperabilidad, apoyará los esfuerzos de interceptación marítima, desarrollará la capacidad de los socios y se mantendrá lista para prestar asistencia humanitaria y respuesta ante desastres cuando sea necesario.

"La Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental es el brazo operativo del SOUTHCOM para hacer frente a las amenazas en todo el hemisferio", ha señalado el comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, agregando que "este cuartel general aúna capacidades militares a medida y alianzas de confianza para aumentar la resistencia sistémica global y el ritmo operativo, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y reforzar la seguridad de Estados Unidos y nuestros socios".