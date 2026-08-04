Filuni apuesta por la cultura universitaria en tiempos de IA

La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) celebrará su octava edición con una programación de más de 370 actividades académicas y culturales, la participación de 422 sellos editoriales, 77 expositores distribuidos en 151 stands, más de 20,000 títulos y alrededor de 100,000 ejemplares, consolidándose como el principal encuentro dedicado al libro universitario en Iberoamérica.

Organizada por la Coordinación de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México (Cultura UNAM), la feria tendrá este año como invitada de honor a la Universidad de Valencia, una de las instituciones de educación superior más antiguas de Europa, fundada en 1499, con la que la máxima casa de estudios desarrolló una agenda conjunta de medio centenar de actividades y cinco coediciones editoriales, una cifra inédita para una universidad invitada.

Durante la presentación del programa, la coordinadora de Cultura UNAM, Rosa Beltrán, subrayó que Filuni es una feria singular porque está dedicada al libro universitario y académico, publicaciones que, dijo, no responden a las lógicas del mercado editorial sino a la producción de conocimiento.

"Son los libros que realmente representan el conocimiento que se hace en la universidad y fuera de ella sobre el acontecer actual", expresó.

Entre los ejes temáticos de esta edición destacan el exilio español en México, la sostenibilidad y la reducción de riesgos ambientales, las lenguas originarias, la cultura de paz y la defensa de la universidad como espacio de pensamiento libre, creación artística y respeto a los derechos humanos.

Destacados del programa

La Universidad de Valencia participará con especialistas, escritores, músicos, ilustradores y cineastas, además de exposiciones como “Tinta, pergamino y papel”, dedicada a tesoros bibliográficos de los siglos XV y XVI, y actividades sobre patrimonio, memoria democrática, cambio climático y el legado del exilio republicano español.

El programa literario reunirá además a figuras como Angela Davis, Cristina Rivera Garza, David Toscana, Gonzalo Celorio, Jaime Siles, Andrés Neuman, Elaine Vilar Madruga, Verónica Murguía, Elma Correa, Rita Indiana, Amandititita y Michelle Nieva, entre decenas de autores, investigadores y artistas.

La directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Socorro Venegas, destacó que además del programa para el público general, Filuni albergará ocho encuentros profesionales dirigidos a editores, bibliotecarios, promotores de lectura, libreros y especialistas en derechos de autor e inteligencia artificial aplicada al ámbito editorial.

La feria también entregará el Reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Trayectoria Editorial Universitaria a la editora argentina Patricia Piccolini.

En el acto, Beltrán destacó el crecimiento sostenido de la feria desde su creación. Recordó que en 2017 recibió nueve mil visitantes; en 2019 alcanzó 25 mil y en 2024 llegó a 43 mil asistentes.

"Esperamos que sea cada vez más una feria que invite a los nuevos lectores a no temer a los libros que hacen en la academia", concluyó.

Cultura, “antídoto frente al aislamiento digital”

En un contexto marcado por la transformación digital de la educación y tras los recientes problemas registrados en procesos universitarios de nuevo ingreso realizados mediante plataformas electrónicas, Rosa Beltrán defendió el papel de la cultura presencial como un espacio indispensable para reconstruir la convivencia entre los jóvenes.

La escritora sostuvo que la universidad atraviesa una transición tecnológica que obliga a discutir el impacto de la inteligencia artificial (IA) y de las nuevas plataformas, pero advirtió que el entorno digital no puede sustituir la experiencia colectiva que ofrecen las actividades culturales.

"Una de las situaciones más difíciles de este momento es tener jóvenes que viven exclusivamente en el ámbito digital y que temen ya incluso salir a tener estos contactos cuerpo a cuerpo", afirmó.

Explicó que Cultura UNAM ha impulsado seminarios y conversatorios en facultades, FES y ENES para analizar tanto las posibilidades como los riesgos de la inteligencia artificial y las plataformas digitales, al tiempo que busca atraer nuevamente a los estudiantes mediante conciertos, teatro, cine, talleres y encuentros presenciales.

Beltrán consideró que la irrupción de la inteligencia artificial representa un cambio comparable con la aparición de internet y obligará a replantear los modelos de enseñanza y evaluación.

"El conocimiento ya no es la suma de datos; tenemos que saber qué se hace con eso para acceder a nuevos conocimientos", señaló la académica.

Consultada sobre los incidentes registrados recientemente en procesos digitales de la UNAM, la coordinadora de Difusión Cultural sostuvo que corresponde a las instancias responsables evaluar lo ocurrido y definir los ajustes necesarios, aunque consideró que la experiencia demuestra que algunos mecanismos presenciales mantienen plena vigencia.

Cartel de la octava edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Filuni.Cortesía

8.ª edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios