Inicia operaciones transporte público hacia el aeropuerto de Guadalajara

Guadalajara, Jal. A una semana de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, fue puesta en operación la Línea 5 del transporte público Macro Aeropuerto, que conectará al aeropuerto internacional de Guadalajara con puntos estratégicos de la ciudad como el estadio de futbol, el parque Agua Azul en la zona centro y Expo Guadalajara a través de tres líneas troncales.

La obra de la Línea 5 Macro Aeropuerto, fue realizada en un "tiempo récord" y representó una inversión de 5,350 millones de pesos de los cuales, 5,000 millones fueron ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) estatal, y 530 millones ejercidos por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

"En un año cuatro meses, estamos entregando una transformación histórica del ingreso de nuestra ciudad", afirmó el gobernador Pablo Lemus, al poner en operación el nuevo sistema de transporte.

Lemus Navarro subrayó que la Línea 5 Macro Aeropuerto forma parte del proyecto de intervención integral de la carretera Guadalajara-Chapala, con el cual se modernizó uno de los ingresos más importantes de la ciudad.

El proyecto de carretera a Chapala incluyó la pavimentación con concreto hidráulico de seis kilómetros desde Periférico hasta el aeropuerto tapatío, además de la colocación de nuevas redes hidrosanitarias, la ampliación a ocho carriles centrales de concreto hidráulico, la construcción de camellones, ciclovía y banquetas.

Carlos Mier y Terán Ordiales, titular de la Unidad de Banca de Inversión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), indicó que L5 Macro Aeropuerto es un proyecto que enorgullece a la Federación, debido al beneficio masivo que generará.

"Este proyecto da una imagen de modernidad, de limpieza y de orden a la ciudad, y que estamos muy orgullosos de poder participar con el gobierno del Estado en impulsar este proyecto", expresó.

Movilidad eléctrica

La L5 que contará con nueve estaciones en su recorrido de 32 kilómetros (una al interior de la terminal aérea), conectará cinco municipios metropolitanos (Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan); operará con una flota de 41 unidades Volvo 100% eléctricas y transportará un promedio de 27,000 usuarios por día.

Las unidades eléctricas cuentan con aire acondicionado, internet gratuito, racks para equipaje, capacidad de hasta 130 pasajeros y un esquema de accesibilidad universal que incluye rampa de acceso, espacio para silla de ruedas con sujeción de seguridad y señalización en braille.

La nueva línea de transporte será gratuita del 4 al 7 de junio con un horario de 6:00 a 22:00 horas, y a partir del 8 de junio tendrá una tarifa de 11 pesos y un horario de 3:30 a 22:30 horas. Además, ofrecerá descuentos de 50% en transbordos con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las Líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

Próxima ampliación

De acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, la Línea 5 tendrá una ampliación hacia el Corredor Industrial de El Salto, el segundo complejo industrial más importante del país y el primero en recibir a compañías transnacionales del ramo tecnológico que hoy posicionan a Jalisco como el Silicon Valley de Latinoamérica.

Precisó que la ampliación contará con una inversión de 3,000 millones de pesos del gobierno de Jalisco además del apoyo presupuestal del gobierno federal que aportará 1,500 millones de pesos.