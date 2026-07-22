Ocho grandes del fútbol colombiano se rebelan: no cederán derechos de TV hasta que cambie el sistema de reparto

Ocho de los clubes más tradicionales del fútbol profesional colombiano anunciaron el miércoles que no cederán sus derechos de imagen para la firma de un nuevo contrato de transmisión televisiva, en una medida de presión que busca forzar una reforma del sistema de repartición de ingresos del torneo local.

América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Millonarios y Once Caldas dijeron en un comunicado que el sistema actual, que reparte los recursos en partes iguales entre los equipos, "no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas".

La decisión llega en un momento crucial para el fútbol profesional colombiano, ya que el actual contrato entre la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y el canal Win Sports finaliza el 31 de diciembre de este año y la entidad abrió el proceso para recibir ofertas con miras al nuevo ciclo de comercialización de los derechos de televisión que regirá entre 2027 y 2030.

Los ocho equipos advirtieron que, mientras no exista un acuerdo sobre ese modelo de reparto, no autorizarán la cesión de sus derechos para un nuevo contrato audiovisual.

"Los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. En efecto, no podemos comprometer los principales activos comerciales de los clubes, sin que exista claridad sobre las reglas bajo las cuales se distribuirán los recursos que se generen", advirtieron en el comunicado conjunto.

Los firmantes argumentaron que el objetivo no es favorecer a un grupo de clubes, sino construir un sistema "más objetivo y equilibrado" que preserve la sostenibilidad de todas las instituciones y, al mismo tiempo, premie el éxito deportivo, la inversión y el respaldo de las aficiones.

Actualmente, los derechos de televisión en el fútbol colombiano se reparten de manera igualitaria entre los 36 clubes afiliados, sin importar que estén en la segunda división, aunque hay instituciones con credencial A que reciben recursos adicionales.

Los clubes firmantes sostienen que ese esquema desincentiva la inversión y limita la competitividad del torneo frente a otras ligas de la región.

Los equipos aclararon que no pretenden interrumpir el desarrollo ordinario de los torneos organizados por la DIMAYOR, ni afectar la institucionalidad del organismo rector del fútbol colombiano, ni alterar el acceso de los hinchas a las transmisiones actuales del campeonato.

La DIMAYOR convocó a todos los clubes afiliados a una Asamblea General Extraordinaria el 29 de julio en Bogotá, en la que presentará el estado actual de la recepción de ofertas sobre los derechos audiovisuales para el periodo 2027-2030, y posteriormente se abrirá un espacio específico para explorar nuevos métodos de distribución de los ingresos entre los clubes afiliados.

De no alcanzarse un acuerdo entre los ocho clubes y la DIMAYOR, esta última podría enfrentar escenarios inéditos para la negociación del nuevo contrato, dado que puede recibir ofertas por los derechos de televisión hasta septiembre próximo.

En caso de que los ocho clubes no lleguen a un acuerdo con la DIMAYOR, podrían comercializar sus derechos de manera individual, según dirigentes de algunos de los equipos.