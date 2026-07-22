Infantino y la geopolítica

El Mundial de futbol se ha convertido en una radiografía de la realidad política internacional: crece el fenómeno de la extrema derecha, en las conversaciones en redes sociales se desbordan el odio y los insultos, y el trumpismo asalta a la FIFA como si de Caracas se tratara.

Un nuevo orden en la geopolítica del futbol.

En un mundo con reglas Gianni Infantino tendría que haber renunciado el día en que Estados Unidos se presentó en la cancha con su jugador Folarin Balogun para enfrentar a Bélgica. Su tarjeta roja ganada a pulso en el partido anterior detonó que Trump distrajera su atención en la guerra con Irán para ordenarle a Infantino que le suspendieran el castigo al goleador estadounidense.

Trump quisiera que Infantino se convirtiera en sucesor de António Guterres al frente de la ONU; su deseo es desmantelar el mundo con reglas. Así lo está haciendo con el Tribunal Penal Internacional.

“Estados Unidos nunca aceptó un tribunal mundial que pudiera prevalecer sobre nuestras propias cortes y la Constitución”, escribió Marco Rubio en The Wall Street Journal.

La Casa Blanca lanzó un globo sonda el martes a través del periódico The New York Post donde una fuente presidencial reveló que Trump preferiría a Infantino que a cualquiera de los aspirantes a la Secretaría General de la ONU.

“Futbol 1, Criminales 0”, fue el titular del periódico británico The Telegraph luego de la victoria de España contra Argentina en la final del Mundial.

El partido entre ingleses y argentinos se convirtió en una especie de final política (no deportiva). Maradona y las islas Malvinas se hicieron presentes. Un mal planteamiento de Thomas Tuchel en los últimos 30 minutos del partido le abrió la puerta a la remontada argentina, pero también catapultó el linchamiento en redes sociales en contra del equipo de Messi.

El politólogo irlandés Éamann Mac Donnchada, que vivió en Argentina y actualmente reside en Barcelona, escribió en sus redes que tuvo que bloquear amigos españoles. “Uno comparó a El Dibu con un guardia del campo de concentración de la ESMA” (La Nación).

Las críticas xenófobas de Jean-Marie Le Pen en contra de su selección durante el Mundial de Francia 1998, las replicó, 28 años después, la senadora paraguaya Celeste Amarillo y el expresidente español Mariano Rajoy.

Marine Le Pen ya no asume como suyas las ideas de su padre, y menos cuando Francia irá a las urnas el próximo año.

Los políticos no logran comprender que la vinculación del futbol con la política nunca termina bien. ¿Cuándo se iban a imaginar Clara Brugada y la presidenta Sheinbaum que su propuesta para cambiar el horario del México contra Inglaterra provocaría la intervención del primer ministro británico Keir Starmer?

Infantino inventó un premio de paz para consolar a Trump, pero no pudo inventar un premio de amistad para entregarlo a la selección de Cabo Verde.