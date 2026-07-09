Baja California reduce inflación anual

Baja California registró una inflación anual de 2.16% en junio de 2026, por debajo del promedio nacional de 3.37%, informó la Secretaría de Economía e Innovación estatal (SEI) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La dependencia resaltó que la cifra representa una disminución respecto al mismo periodo de 2025, cuando fue de 5.03%. De acuerdo con el titular de la SEI, Kurt Honold Morales, el comportamiento de los precios refleja un entorno de mayor estabilidad que favorece el poder adquisitivo de las familias y el consumo.

En la medición por ciudad del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Tijuana presentó una variación anual de 1.94%, con lo que se ubicó como la segunda ciudad con menor inflación del país entre las consideradas por el INEGI, mientras que Mexicali reportó 2.47%, colocándose en la séptima posición.

En cuanto al Índice Nacional de Precios Productor (INPP), el INEGI ubicó una variación anual de 2.10% en junio de 2026 para la producción total, incluido el petróleo, frente al 4.89% observado en junio de 2025.

Entre las actividades económicas relevantes para Baja California, las actividades primarias registraron una variación anual de -9.08%, las industrias manufactureras de 0.61%, la construcción de 5.20% y las actividades terciarias de 4.37%.