Tesla acelera 142% sus inversiones en Capex en el trimestre

Tesla, fabricante estadounidense de vehículos eléctricos, aceleró el gasto en infraestructura de inteligencia artificial (IA), capacidad de baterías, robotaxis y fabricación de última generación.

En su informe financiero al segundo trimestre de 2026, la compañía dirigida por Elon Musk, destinó una cifra récord, al pasar de 2,394 millones de dólares a 5,789 millones a gastos de capital (Capex), un incremento de 142% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este despliegue de capital sin precedentes es la pieza central de la estrategia de Tesla para cimentar su liderazgo en IA, robótica y nuevas plataformas de transporte.

La dirección de Tesla escribió en su informe al mercado bursátil que la situación actual es el "periodo de inversión más grande y emocionante" en la historia de la compañía.

Su objetivo es realizar inversiones necesarias para alcanzar lo que denominan "Amazing Abundance" (Abundancia Asombrosa), con el fin de revolucionar el transporte, la energía y la productividad a través de la IA.

Destacó que estos proyectos serán "no lineales" y que el enfoque principal de la compañía es la creación de valor a largo plazo, incluso por encima de la optimización de beneficios inmediatos.

“El plan es gestionar el negocio para asegurar un balance sólido y liquidez que permita financiar la ruta de productos y los planes de expansión de capacidad a largo plazo”, detalló.

Resultados mixtos

Tesla presentó resultados mixtos y alcanzó un récord histórico en ingresos, pero enfrentó una presión en sus márgenes y utilidades operativas debido a sus inversiones en inteligencia artificial y nuevos productos.

Como consecuencia, sus acciones cayeron 3.4% en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Durante el primer semestre cayeron 6.48 por ciento.

Los ingresos totales alcanzaron los 28,236 millones de dólares en el trimestre, 26% más respecto al mismo periodo del 2025, cuando fueron por 22,496 millones.

La utilidad neta se ubicó en 1,128 millones de dólares y el precio de la acción en 374.05 dólares.