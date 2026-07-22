Alphabet duplica su apuesta por IA en el segundo trimestre

Alphabet, la empresa matriz de Google, aumentó cerca del doble su gasto de capital (CapEx) durante el segundo trimestre de 2026, lo que consolida su fuerte apuesta por la inteligencia artificial (IA), respaldada por una inversión masiva en infraestructura.

De acuerdo con el reporte, se observó un incremento agresivo en el CapEx. Alphabet destinó 44,924 millones de dólares a la compra de propiedad y equipo, lo que representa más del doble de los 22,446 millones invertidos en el mismo periodo del año anterior, un incremento de 100.1 por ciento.

Esta inyección de capital tiene el objetivo de escalar la infraestructura de IA y la capacidad de cómputo global. Este nivel de gasto llevó el flujo libre de caja a terreno negativo.

Alphabet reportó ingresos por 119,796 millones de dólares, una utilidad neta de 112,193 millones de dólares y un preció por acción de 342 dólares.

Además, la firma volvió a elevar sus previsiones de gastos de capital para el año. La compañía prevé un gasto de entre 195,000 millones de dólares y 205,000 millones en 2026, cifra superior a la previsión de entre 180,000 y 190,000 millones de dólares del trimestre anterior.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet, se mostró muy optimista respecto al incremento en las inversiones de IA, calificando el trimestre como “increíble”, destacando que dichas inversiones están “redefiniendo lo que es posible en cada parte de nuestro negocio”.

Las inversiones en IA están impulsando el crecimiento del negocio, destacando la amplia adopción empresarial de Gemini y el uso creciente en Search, Cloud y YouTube, resaltó.

Ingresos mejoran a doble digito

A pesar del gasto masivo, la estrategia dio resultados. Entre abril y junio de este año, los ingresos de la tecnológica alcanzaron los 119,796 millones de dólares, desde los 96,428 millones, lo que representa un incremento del 24% respecto al año anterior.

Este resultado marca el duodécimo trimestre consecutivo en el que la compañía logra un crecimiento de ingresos de doble dígito.

Google Cloud ha sido el principal beneficiario de esta nueva infraestructura, registrando un crecimiento de 82% en sus ingresos, a 24,768 millones de dólares. La demanda de soluciones de IA empresarial e infraestructura de IA fue el motor de este segmento.

La inversión en modelos de lenguaje ha permitido que Gemini Enterprise sea adoptado por casi el 90% de las empresas del Fortune 100.

Actualmente, los modelos Gemini ya procesan 22,000 millones de tokens de API por minuto.

Además, las nuevas funciones de IA están impulsando el crecimiento de las consultas en Google Search, cuyos ingresos aumentaron un 17% hasta los 63,271 millones de dólares.

Para Actinver Casa de Bolsa, el reporte tiene una lectura mixta. Las ventas y los negocios de servicios avanzan, mientras la inversión y los márgenes continúan siendo los principales puntos a seguir.

Este miércoles, las acciones de Alphabet bajaron 1.48% a un precio de 342 dólares por unidad. En el mercado electrónico la tendencia negativa continuó, al caer 3.21 por ciento.

En el primer semestre, sus acciones avanzaron 14.18 por ciento. En lo que va del presente año, tienen un incremento de 9.27 por ciento.

Alphabet vale 4.171 billones de dólares, lo que la coloca como la tercera empresa más valiosa del mundo, superada por NVIDIA (5.137 billones de dólares) y Apple (4.786 billones de dólares).