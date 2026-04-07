Industrias en Puebla evitan pérdidas económicas ante amague de bloqueos carreteros

Puebla, Pue. Con la reprogramación de envíos, las industrias en Puebla evitaron tener pérdidas económicas el lunes pasado, ante los anuncios de bloqueos carreteros sobre la autopista México-Puebla y su conexión hacia Veracruz.

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Carlos Sosa Spínola, comentó que la incertidumbre sobre si se daban o no los cierres a la circulación, implicó que las empresas tomaran medidas, ya que en otros años había perjuicios irreparables.

Indicó que había preocupación de que la autopista México-Puebla fuera cerrada por los transportistas inconformes por la inseguridad sobre todo en esta vía que conecta con Veracruz; además que es el paso del centro al sur del país.

Admitió que preveían un escenario más complicado para las empresas poblanas, debido a la importancia de la autopista que pasa por el estado y que en otras ocasiones cuando se llegan a dar bloqueos, esto representa pérdidas económicas importantes.

Sector automotriz, con más riesgos

Comentó que las empresas del sector automotriz son de las más afectadas cuando hay bloqueos carreteros, llegando a representar pérdidas económicas hasta de 4 millones de dólares por día.

La anterior cuantificación solo es de la planta armadora Audi, instalada en Puebla, cuando se ve afectada al no llegar suministros o no poder enviar producción.

Bajo este contexto, Sosa Spínola dijo que las empresas aprendieron a tomar sus previsiones sobre todo en el caso de los las productos terminados que tienen fechas de entrega.

“Por fortuna, en esta ocasión las empresas locales y transnacionales asentadas en los parques y zonas industriales realizan sus operaciones logísticas sin contratiempos”, expuso.

Confió que las autoridades federales logren llegar a los acuerdos con transportistas inconformes, ya que los bloqueos no son viables para el desarrollo económico no solo de Puebla sino del país.

Reiteró que el diálogo y la respuesta a las demandas debe ser la solución a todo problema que afecte a terceros, en este caso las empresas y transportistas, las cuales coinciden que la inseguridad en carreteras es uno de los pendientes de las autoridades.